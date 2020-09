Amsterdam gaat eigen inwoners pesten met eigen wanbeheer rondom instortende kades: geen auto’s meer

De gemeente Amsterdam heeft het beheer van de kades in de stad jarenlang laten liggen. Maar nu moeten de inwoners van de stad ervoor boeten, vindt GroenLinks. Die mogen niet meer met auto’s rijden, terwijl de gemeente zélf de boel heeft laten verslonsen.

Het is weer eens tijd om de inwoners van Amsterdam te pesten! Ja, dat is het zo’n beetje elke dag voor het B&W-college van de stad, maar vandaag hebben ze het wel héél bont gemaakt. Ditmaal moeten complete kades autovrij worden gemaakt, omdat ze dreigen in te storten. Inwoners die gewoon naar hun werk willen worden zo de dupe, want wie heeft die kades moeten onderhouden en dat de afgelopen jaren slechts gebrekkig gedaan?

Precies. De Gemeente Amsterdam zelf. En sterker nog, het meeste zware verkeer dat over de kades rijdt komt van de gemeente zélf. Je kan dus niet alleen betogen dat de Gemeente Amsterdam nalatig is geweest pas anderhalf jaar geleden begonnen te zijn met het repareren van de instortende kades, maar ook dat de gemeente ze zelf gesloopt heeft.

En nu wil de regerende partij GroenLinks dus niet zichzelf sanctioneren voor dat faalbeleid, maar de burgers van Amsterdam:

“Sowieso vindt [GroenLinks-raadslid Ernsting dat zwaar vrachtverkeer niks in de binnenstad te zoeken heeft en het verder weren van auto’s kan op zijn instemming rekenen: ‘Goed idee, want de urgentie is hoog.'”

De verbale draai om de oren komt uit twee tegenovergestelde politieke richtingen, maar is daarom niet minder onterecht. Zoals D66-raadslid Jan-Bert Vroege mededeelt: “Volgens Zeeger Ernsting van GroenLinks 020 rijden vrachtauto’s gewoon beetje voor hun lol door de binnenstad van Amsterdam. Maar meeste zware vrachtverkeer rijdt er voor gemeente zelf!” En Annabel Nanninga gaat voor de coup de grace: “De autohaat van deze coalitie is bekend en decennia achterstallig onderhoud aan kades mogen geen excuus zijn om dan maar eens fijn auto’s te ruimen.”

GroenLinks, stop dus met het straffen van burgers voor het eigen wanbeheer. Verstevig die kades, en stop met het pesten van inwoners.