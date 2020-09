Arnoud van Doorn steekt de nazi-Rubicon over: prijst moslims die met SS vochten tegen ‘terreur’ van het Verzet

Den Haag heeft een raadslid dat openlijk sympathiseert met de nazi’s. Dat is de enige mogelijke conclusie na het zien van een tweet van PvdE-raadslid Arnoud van Doorn waarin moslims uit Bosnië worden geprezen die in de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitsers kozen.

Het Haagse raadslid Arnoud van Doorn is één van de meest ontspoorde mensen in de Nederlandse politiek. Hij insinueert dat Israël het coronavirus zelf heeft ontwikkeld en wil dat jonge moslima’s niet meer dansen als ze daar zin in hebben, ze moeten op last van Arnoud hun “identiteit” beschermen. Sterker nog: zelfs alle muziek moet worden verboden voor kinderen. Daarnaast is hij een complotdenkende MH17-truther die gelooft dat Oekraïne het bewuste vliegtuig heeft neergehaald.

Er leek al geen bodem te zitten in de put die de intense leegte van haatfiguur Van Doorn symboliseert. Maar een nieuwe tweet van gisteravond bevestigt: het kan altijd erger met de ex-PVV’er die daarna niet alleen moslim is geworden, maar meteen ook maar een extremistische salafist met fascistische trekken. Van Doorn plaatste namelijk een video op Twitter om zijn eer te bewijzen aan collaborateurs uit de Tweede Wereldoorlog – moslims uit Bosnië die zich aansloten bij de nazi’s en poogde het verzet daar uit te roeien.

Of zoals graftak Van Doorn het uitdrukt: moslims vochten met ‘het Duitse leger’ tegen de ‘communistische terreur’.

Totaal van de pot gerukt, natuurlijk. Wanneer wordt dit haatzaaiende, neonazistische figuur een keer veroordeeld, Openbaar Ministerie? Dat wordt namelijk wel eens een keer tijd!