Bam! Jerry Afriyies geweldsverheerlijkende column over zijn jeugd is bij elkaar gelogen: ‘Hij is een fantast!’

In Het Parool verscheen vandaag een stuk van de hand van Kick Out Zwarte Piet-voorman Jerry Afriyie, waarin de man het gepraat over geweld van Akwasi legitimeert en logisch noemt. Maar bij nader inzien blijkt Afriyie niet al te eerlijk te zijn geweest over zijn eigen ervaringen in het stuk…

Ere wie were toekomt: twitteraar Sander van Dam was de eerste die wees op een flinke discrepantie in de Parool-column van Jerry Afriyie, waarin Akwasi min of meer wordt vrijgepleit van het oproepen tot geweld, want ach: het is nu eenmaal zwaar om zwart te zijn in Nederland, of iets dergelijks. Dat is al ernstig genoeg, natuurlijk, maar nu blijkt Afriyie ook nog eens gejokt te hebben in het stuk.

In één passage vertelt Afriyie namelijk over zijn eigen jeugd:

“Er was geen lichtpunt, het lot van zwarte mensen kon Nederland niets schelen. Het werd niet met zoveel woorden gezegd, maar het kwam neer op: wij zijn racistisch, deal with it. We wilden wel praten, maar werden uitgelachen. We gingen in de jaren 80 en 90 de straten op en werden bespuugd en bekogeld. We stuurden in de jaren 90 een petitie en politieke partijen veegden hun kont ermee af.”

Dat klopt van geen kant, legt de oplettende Van Dam (“Aanhanger van de ronde aarde theorie,” “extremofiel”) zijn duizenden volgers uit:

“Volgens Wikipedia werd Jerry Afriyie in 1981 geboren in Ghana en verhuisde hij op zijn elfde naar Nederland. Dat moet dus rond 1992 zijn geweest, maar in de jaren 80 werd hij zogenaamd al bespuugd en bekogeld op straat. Jerry Afriyie is een fantast.”

Nu jij weer, Jer. Leg eens uit: heb je de feiten misschien wat aangedikt om maar te kunnen beweren dat wij hier in Nederland in een rassendystopisch haatgat leven? Het heeft er namelijk wél alle schijn van…