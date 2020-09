Bam! Pietenklapper Akwasi is nog niet van justitie af: maar liefst drie partijen starten vervolging via Gerechtshof

Ondanks dat Akwasi dankzij Kick Out Zwarte Piet-lui die bevriend zijn met hoge OM-pieven aanvankelijk onder z’n vervolging uitkwam voor enkele haattweets, is hij nog niet af van de dreiging van een strafblad. Er zijn maar liefst drie partijen die het niet bij het sepot laten zitten en de haatrapper alsnog veroordeeld willen krijgen.

Rapgozertje Akwasi dacht dat hij het allemaal geregeld had. Een slijmerig excuusbriefje, een sepot omdat een officier van justitie een kameraad is van de KOZP-beweging, en weer doorr…!

Althans, dat was het plan. Maar er bestaat een goede kans dat zijn strafrechtelijke vervolging wegens het aanzetten tot geweld er alsnóg gaat komen. Want van de meer dan veertig mensen die aangifte tegen hem deden, willen tien niet stoppen bij het abrupte einde dat het OM aan deze zaak gaf. Ze organiseren zich in drie kampen en blijven onverminderd strijden voor een straf voor Akwasi. Dat wil zeggen: ze beginnen een zogeheten artikel 12-procedure:

“Minstens tien van de 44 mensen die aangifte hebben gedaan tegen rapper Akwasi spannen een zogeheten artikel 12-procedure aan bij het gerechtshof. Ze zijn het er niet mee eens dat het Openbaar Ministerie heeft besloten de rapper niet te vervolgen voor zijn uitspraak over Zwarte Piet tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op 1 juni op de Dam in Amsterdam. Ze willen dat justitie Akwasi alsnog gaat vervolgen.”

Wat het Gerechtshof ook moge belissen: laten we in ieder geval hopen dat de personen die de beslissing nemen niet óók bevriend zijn met activistische anti-Zwarte Piet-groeperingen. Dan hebben we in ieder geval straks een oordeel wat vrij is van (de schijn van) belangenverstrengeling. En dat is ook wel wat waard in een rechtsstaat, nietwaar?