Bizar! Doodsbedreigingen en scheldkanonnades tegen zorgcentrum na oproep Viruuswaarheid-naarling Willem Engel

Op onder andere Facebook riep Virusmessias Willem Engel zijn discipelen op om massaal naar het verzorgingshuis Guidenakker in Goirle te bellen. Tal van Engel-adepten deden dit braaf, en sterker nog de telefoonlijn werd overspoeld met bedreigingen scheldtirades. Willem Engel deed de oproep nadat het verzorgingshuis opnieuw de deuren moest sluiten – vanwege corona.



De burgemeester van Goirle liet weten dat het zorgcentrum tal van nare, en zelfs bedreigende berichten ontving:

‘Ik wens u een langzame, pijnlijke en eenzame dood en in combinatie met ernstige ziektes’

En weer laat het zien wat een engnekken die Engel en zijn volgelingen wel niet zijn. Want waarom zou je werknemers van een zorgcentrum gaan bedreigen?

Dit soort oproepen kunnen gezien worden als opruiing, de vraag is dan ook of het zorgcentrum aangifte gaat doen – als ze dat al niet gedaan hebben – of dat het OM zelf besluit tot vervolging.

Kritiek uiten op beleid is natuurlijk prima, maar dit soort acties zijn absoluut not done. Het oproepen van je trouwe volgelingen om massaal een zorgcentrum lastig te vallen is complete idioterie, maar Engel zal zijn verhaal zo vormen dat hij wel weer het slachtoffer is in deze kwestie.

Nu blijkt dus dat naast Dennis Schouten ook een zorgcentrum is bedreigd door of Willem Engel zelf of door zijn volgelingen, is het afwachten wie of wat het volgende doelwit is…