Blunderburgemeester van Tilburg overweegt verbieden betaald voetbal na uit de hand gelopen evenement

Gisteravond liep een evenement voor 500 voetbalsupporters na de wedstrijd tussen Willem II en Glasgow Rangers flink uit de hand en werd de 1,5-meter afstand absoluut niet gerespecteerd. Burgemeester Theo Weterings van Tilburg verleende de vergunning voor een feest waarvan de kans héél dik aanwezig dat de maatregelen aan de laars zouden worden gelapt. En nu is, volgens diezelfde blunderburgemeester, het betaald voetbal het grote probleem.

Burgemeester Weterings was ervan overtuigd dat er niets meer aan de situatie te doen was en hij noemt het in de uitzending steeds “kiezen tussen twee kwaden”. Want de supporters zouden zich sowieso niet aan de maatregelen hebben gehouden én de supporters van beide teams zouden elkaar ook geheid op gaan zoeken.

Hij verleende uiteindelijk de vergunning en maakte weliswaar afspraken, maar die werden niet nagekomen. Ingrijpen wilde hij toen op dat moment ook niet, want volgens hem zouden de supporters zich dan overal door de stad kunnen gaan verspreiden. Kortom, de naïviteit druipt ervan af! Eerst hopen dat er afspraken kunnen worden gemaakt, maar dan geen plan paraat hebben voor het geval die afspraken niet worden nagekomen… Man, man, man, wat moeilijk allemaal!

Dus nu wil deze burgemeester misschien het betaald voetbal tijdelijk verbieden omdat hij overduidelijk niet met de situatie om kan gaan. Hij had de organisaties waar afspraken mee zijn gemaakt ter verantwoording moeten roepen en het evenement direct af moeten blazen zodra men de regels begon te overtreden.

Dan escaleert de boel maar een keer, jammer dan. Slinger alle aanwezigen maar op de bon en laat die organisaties maar een grotere boete betalen. Of is Tilburg een stad met maar tien politiewagens of zo? Want dan snap ik de huiverige houding van de burgemeester wel! Anders is dit toch gewoon zwichten voor de meute?