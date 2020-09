Corona-onderzoeker Maurice de Hond fakkelt ‘nonsens herhalende’ Rutte af: ‘Niet sterk met cijfers en logica!’

Al maanden voert opiniepeiler Maurice de Hond zijn eigen corona-onderzoeken uit, en bestookt op basis daarvan de RIVM en de GGD veel met suggesties voor wat hij ziet als fundamentele misvattingen in hun benaderingen. Maar vandaag richt de sociale geograaf z’n vizier op premier Rutte zelf. Iemand die “niet zo sterk is met cijfers en logica”, aldus De Hond.

Het afgelopen jaar hebben we opiniepeiler Maurice de Hond van een geheel nieuwe kant gezien: als eenmansonderzoeksinstituut die de waarheid rondom de verspreiding van het coronavirus boven tafel probeert te krijgen. Dat verloopt voornamelijk via aerosolen en luchtventilatiesystemen, zo is de stelling van De Hond. En zo lang de RIVM en de GGD dat niet erkennen, bouwt het kabinet beleid op verkeerde aannames. Daardoor worden mensen onnodig ziek en de economie onnodig beschadigt, zo beweert hij.

In een blogpost die de onderzoeker vandaag plaatste, ging hij eens niet in tegen de medische rijksinstituten, maar wende hij zich rechtstreeks richting premier Rutte. Een man met ‘veel kwaliteiten,’ aldus een ietwat cynische De Hond, maar “niet zo sterk is met cijfers en logica.” Dat onderbouwt De Hond op de volgende manier:

“Als hij data krijgt van het RIVM/OMT dan is hij blijkbaar niet echt in staat om te beoordelen wat daarvan de kwaliteit is. Want als hij dat wel goed zou kunenn, zou hij nooit meer de reproductiefactor als een argument bij zijn persconferenties gebruiken. En had hij de nonsens van het OMT niet herhaald t.a.v. de besmettingen, die tijdens Atalanta Bergamo-Valencia in het stadion zouden moeten hebben plaatsgevonden.”

De rest van de blogpost besteedt De Hond aan het bespreken van de tuberculose-epidemie van de jaren ’80. Zo’n historisch voorbeeld moet een “kolfje naar de hand” van de premier zijn, denkt de opiniepeiler, gezien het feit dat Mark Rutte een afgestudeerd geschiedkundige is. Want ook de terugkeer van tbc werd zo’n veertig jaar geleden mede mogelijk gemaakt door dezelfde verspreidingsmogelijkheid als die De Hond verantwoordelijk houdt voor het coronavirus: gebrekkige ventilatie.

De Hond ziet nu hoe de geschiedenis zich herhaalt, en grote corona-uitbraken nog altijd plaatsvinden. Deze “hadden al lang voorkomen kunnen worden als ook de betrokkenen van RIVM en OMT van de geschiedenis hadden willen leren,” meent de onderzoeker: “Dus ik doe een beroep op premier Rutte, in zijn hoedanigheid als historicus, leer van de geschiedenis.”