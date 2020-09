Corona-uilskuiken Hugo de Jonge zei nee tegen 20.000 (!) extra tests per dag: ‘Paste niet in het denkpatroon!’

Minister Hugo de Jonge (CDA) heeft een aanbod van 20.000 extra coronatesten per dag laten schieten. Het ministerie van de christendemocratische bewindsman vond dat het aanbod niet in het “denkpatroon” paste en laat liever half Nederland in de rij staan terwijl de besmettingen flink oplopen.

Net als je denkt dat je het begrijpt, dat Hugo de Jonge écht, écht, écht helemaal niks kan. Net als je meent te hebben geaccepteerd dat Hugo de Jonge een verdwaalde schoenen-Instagrammer is die toevallig het CDA is komen binnenlopen en direct tot vice-premier is gepromoveerd. Net als je denkt volledig te kunnen beredeneren hoe zo’n politieke gladjakker zonder veel kwaliteiten lijsttrekker van een grote partij werd… Nou, dan gebeurt er dus dit: Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, blijkt dus gewoon nóg onbekwamer dan we zelfs durfden te vrezen.

Hij kan echt helemáál niks. Zelfs coronatesten die hem op een zilveren schaal worden aangereikt, wijst hij nog af. Ongelooflijk:

“Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft een aanbod afgewezen van ruim tien Nederlandse laboratoria die dagelijks uiteindelijk 20.000 coronatests kunnen analyseren. Dat zegt de landelijke branchevereniging Fenelab tegen BNR. ‘Ons voorstel was zo innovatief dat de overheid zei dat het niet in het huidige denkpatroon paste,’ zegt voorzitter Pieter Vos van Fenelab. Het ministerie van VWS ontkent.”

Vanmiddag mag de Kamer in debat met de bewindspersoon onder wiens bezielende leiding het aantal coronabesmettingen gierend uit de klauwen loopt. Als er Kamerleden bij zitten met cojones: jongens, kom op zeg. Het wordt zo onderhand wel tijd voor een motie van afkeuring tegen deze met clownschoenen getooide non-valeur, nietwaar?