Cynische Maurice de Hond kijkt vooruit naar de Rutte-persco: ‘Hoe vaak spreekt hij over 1,5 meter? 11, 17, 20?!”

Corona-onderzoeker Maurice de Hond kijkt met weinig vertrouwen vooruit naar de persconferentie die premier Rutte vanavond geeft over het coronavirus. De opiniepeiler denkt dat de premier opnieuw de plank faliekant zal misslaan, met een focus op het beleid dat iedereen anderhalve meter afstand moet houden, en weinig aandacht voor het verbeteren van ventilatie.

Vanavond zal premier Rutte opnieuw live Nederland toespreken over het coronavirus. Iemand die daar niet veel soeps van verwacht, is Maurice de Hond. De opiniepeiler heeft vorige week in een vraaggesprek op YouTube de eeuwige focus van premier Rutte op het anderhalve meter afstand houden onder vuur genomen: “Wat er steeds gebeurt,” aldus De Hond: “als we besmettingen krijgen houden mensen zich niet aan de anderhalve meter, als het beter gaat houden we ons wel aan de anderhalve meter. Het maakt niet uit: het is altijd de anderhalve meter.”

Op zijn Twitterprofiel zette De Hond gisteravond die woorden nog eens kracht bij, door met het nodige sarcasme twee twitterpeilingen online te plaatsen. “Dinsdagavond persco premier Rutte,” kondigt de sociale geograaf aan: “Hoeveel maal zal hij het woord ventilatie uitspreken?”. Respondenten kunnen slechts kiezen uit 0, 1, 2 of 3 of meer dan 3 keer. Waarmee hij nog maar eens lijkt te zeggen: de premier onderschat nog altijd de rol van gebrekkige ventilatiesystemen die miniscule virusdeeltjes rondpompen, en blijft denken dat alleen ‘face to face’-besmettingen de oorzaak van corona-uitbraken zijn. Slechte ventilatie staat simpelweg niet op de radar van Rutte, het RIVM of de GGD.

Een tweede parodiepeiling zet dat standpunt verder uiteen. “En hoeveel keer spreekt hij 1,5 meter uit,” wil De Hond weten van zijn volgers. Die kunnen vervolgens antwoorden dat de anderhalvemetersamenleving ergens tussen de 11 en 19 keer, of zelfs meer dan 20 keer, aan de orde wordt gesteld.

Driekwart van zijn volgers kiest overigens over de optie van meer dan twintig. We gaan het zien, vanavond.