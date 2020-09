D66 doet zwaar huiliehuilie, want FVD had bijeenkomst met Trump-ambassadeur Hoekstra:

Heel D66 is in rep en roer: het blijkt namelijk dat Forum voor Democratie een bijeenkomst op de Amerikaanse ambassade heeft gehad met de door Trump aangewezen ambassadeur Pete Hoekstra. Een overleg tussen politieke geestverwanten, maar de partij van Sigrid Kaag draait helemaal door.

Jongens, er is een megaramp gebeurd! Althans, als we het centrum-linkse blaadje De Groene moeten geloven, die een verhaal optekent alsof het gaat om het begin van een horrorroman:

“Het is donderdag 10 september. Terwijl de avond valt, druppelt een gezelschap de Amerikaanse ambassade aan het John Adams Park in Wassenaar binnen. Ze zijn hier voor een bijeenkomst die draait om Forum voor Democratie, de partij van voorman Thierry Baudet die hoopt de komende verkiezingen zijn tweetal zetels in de Tweede Kamer flink uit te breiden. De dertig à veertig namen op de gastenlijst vormen een opvallende groep: partijprominenten aangevuld met rijke ondernemers. Gastheer is ambassadeur Pete Hoekstra.”

Wat? Een rechts Tweede Kamerlid dat op bezoek gaat bij een ambassadeur van een rechtse Amerikaanse president?! Nou, dat mag niet van D66, hoor. Alleen zij mogen aan globalisering en internationale contacten doen. Maar FVD? Die niet, natuurlijk. Anders klopt het plaatje van enge nationalisten die zich terugtrekken achter de dijken niet meer. En dus gaat D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma meteen in de overdrive: “Zeer opmerkelijk!”, twittert hij opgewonden en suggereert onmiddellijk dat internationaal recht is geschonden.

Sjoerdsma krijgt bijval van partijgenoot Thijs Kleinpaste. De voormalige lokale D66’er gaat zelfs verder dan de parlementariër en droomt hardop van een uitwijzing van Hoekstra: “Reden genoeg om de ambassadeur van het regime uit de Verenigde Staten uit te wijzen.” Ook wil Kleinpaste dat de Kamer hierover in debat gaat (lol).

Behalve D66’ers maakte ook de radicaal-linkse theoloog Stefan Paas zich nogal druk om de ontmoeting. Die fantaseerde dat premier Rutte ambassadeur Hoekstra maar eens verbaal alle hoeken van het Torentje moest laten zien; een “een ernstig gesprek over inmenging in binnenlandse partijpolitiek” moest maar eens plaatsvinden.

Eh, links-liberale jongens… storm in een glas water, much? Is het echt zo verbazingwekkend dat geestverwanten Trump (/Hoekstra) en Baudet overleg plegen? Haal rustig adem en ga, als je het echt niet zint, lekker onderonsjes houden met de ambassadeur van Macron. Mag ook, hoor.