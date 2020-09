De Hond maakt gehakt van onderzoek naar corona op nertsenfokkerijen: oorzaak besmetting ‘gewoon in midden gelaten’

Maurice de Hond is niet te spreken over de wijze waarop diverse Nederlandse academici onderzoek hebben gedaan naar de wijze waarop het coronavirus kan overspringen van mensen, naar nertsen en fretten, en weer terug. Dergelijke onderzoeken staan ‘niet hoog op de prioriteitenlijst’ van “aerosol-ontkenners” zoals het RIVM en OMT-lid Marion Koopmans.

Langzaam wordt meer bekend over hoe zoveel Nederlandse nertsenfokkerijen besmet zijn geraakt met het coronavirus. Afgelopen week verscheen een onderzoekspaper van een hoop Nederlandse onderzoekers, waaronder OMT-lid Marion Koopmans, waarin de situatie verder werd belicht.

De studie lijkt te bevestigen waarvoor al donkerbruine vermoedens bestonden: het virus kan vrijelijk van mensen naar nertsen en weer terug springen. Maar één ding bespreekt de studie niet, klaagt onafhankelijk corona-onderzoeker Maurice de Hond: de precieze methode van virusoverdracht tussen de dieren en de mensen. Gebeurt dat via de ‘grote druppels’, volgens het RIVM de belangrijkste besmettingsbron? Of toch de aerosolen?

De Hond zegt “tevergeefs” naar die informatie gezocht te hebben, en voegt toe:

“Dat doet met denken aan dit artikel van april jl. in het AD over het onderzoek dat in Rotterdam werd gedaan naar de overdracht van het virus door fretten. Ook daar is Prof. Koopmans bij betrokken. Fretten zijn familie van nertsen. In dat onderzoek was aangetoond dat fretten zich over 10 cm afstand elkaar door de luch kunnen besmetten. Het artikel eindigt met deze zin: “vervolgstudies zullen we daarom nader gaan onderzoeken of overdracht via de lucht ook over grotere afstand, en dus alleen via aerosolen, mogelijk is.”

We zijn nu 4,5 maand verder. We hebben nooit meer wat van dat onderzoek gehoord.”