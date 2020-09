DENK begint opnieuw jankcampagne tegen het boerkaverbod: ‘Pestwet! Alleen bedoeld om moslima’s te isoleren’

Hé, daar hebben we ’s lands PR-afdeling van de radicale islam weer: DENK! Ditmaal willen ze de Tweede Kamer zover krijgen dat het boerkaverbod wordt afgeschaft. En waarom? Nou, “iedereen” zou immers weten dat die wet alleen maar tot doel heeft om “moslims in het verdomhoekje” te stoppen. Juist ja!

Terwijl heel Nederland wel wat belangrijkers aan het hoofd heeft (er schijnt nog steeds een pandemie door ons land te razen, ja ja), heeft DENK weer eens verzonnen dat ze het idee dat moslims in Nederland heel erg het slachtoffer van de overheid zijn opnieuw van de daken moeten schreeuwen.

Ditmaal doet DENK dat door het boerkaverbod aan te vallen. Zeg dus maar de wet die de veiligheid op openbare plaatsen moet helpen beschermen én de Nederlandse normen en waarden omtrent de open samenleving te verankeren. U raadt het al: DENK is niet zo’n fan van het verdedigen van het land, en al helemaal niet van het ondersteunen van normen en waarden.

En daarom is zo’n boerkaverbod zogenaamd een “pestwet” die zogenaamd alleen bedoeld is om moslima’s te ‘isoleren’. Wat DENK toch een gekke definitie van ‘vrouwen bevrijden onder het juk van een patriarchaal geloof dat bindend voorschrijft dat je je gezicht moet verbergen’, nietwaar?

Er zijn daarnaast wat onverlaten geweest die niet kunnen lezen en denken dat er in het boerkaverbod staat dat je vrouwen met een niqab fysiek mag lastigvallen. Dat staat er natuurlijk niet, en de oplossing lijkt simpel: pak de figuren die geweld en intimidatie toepassen op. Geef ze een boete, taakstraf of een paar gratis overnachtinkjes in een gevangenis, voor mijn part. Maar DENK heeft een andere oplossing: niet de treiterkoppen aanpakken, maar de boerkawet afschaffen.

Ja, haha, tuurlijk joh!