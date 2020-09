DENK en Wilders vliegen elkaar aan om nieuwe DENK-spot met stem PVV-leider: ‘Ideaal Nederland? Zonder DENK!’

DENK heeft in een eerste verkiezingsspotje uitgebreid gebruik gemaakt van de stem van PVV-voorman Geert Wilders, en dat heeft kwaad bloed gezet bij de oppositieleider. Die wil DENK het land uit krijgen, en probeert ze te kleineren met de marginale scores die de migrantenclub van Azarkan de laatste tijd haalt in peilingen.

Met de verkiezingen langzaamaan in aantocht lanceren de politieke partijen steeds vaker en steeds geliktere filmpjes, in de strijd om de kiezer te bekoren. DENK gaat alvast de bühne op met een filmpje waarin de voice-over wordt gedaan door niemand minder dan hun grootste tegenstander in het politieke debat: PVV-leider Geert Wilders.

De oppositieleider vertelt dat Nederland zijn land is. “een grote natie”, “prachtig land” en een “vurige baken van vrijheid”, zo mijmert Wilders over Nederland. “We hebben de mooiste jaren nog voor ons.”

DENK heeft onder de teksten beelden van moskeeën, shoarmazaken, gastarbeiders en zelfs een vrouw in een burqa geplaatst. Ook passeert een demonstratie tegen de dood van George Floyd voorbij, en zien we veelvuldig de vlag van DENK zwaaien, op één moment zelfs vergezeld door de Nederlandse driekleur.

“DENK wil laten zien dat Nederland van ons allemaal is. Ongeacht afkomst, religie of huidskleur,” zo legt de partij de keuze voor beeld en geluid uit. Maar PVV-leider Geert Wilders denkt er zeer ernstig het zijne van, en maakt de partij van Farid Azarkan belachelijk: “Ze hebben mijn stem blijkbaar nodig om te scoren. Dat snap ik gelet op de peilingen.” Tenslotte ontvouwt ook Wilders zijn toekomstvisie voor het land: “Maar mijn ideale Nederland is een Nederland zonder DENK.”

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van aanstaande maart mag de kiezer bepalen welke van de twee visies dichterbij komt.