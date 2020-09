DENK’er Kuzu wil Moria-vluchtelingen gebruiken om het defensiebudget fors te verlagen: ‘Nulletje wegstrepen!’

DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu is van mening dat Nederland de defensieuitgaven zwaar moet verminderen: slechts 10% van het huidige budget moet worden behouden, zo schrijft de parlementariër als antwoord op het feit dat ons land 50 Moria-kinderen opneemt.

Op Facebook heeft DENK-fractielid Tunahan Kuzu gefulmineerd tegen het feit dat Nederland slechts vijftig kinderen uit het afgebrande Griekse vluchtelingenkamp Moria opneemt. Kuzu had zelf op vijfhonderd gerekend, en noemt de actie van de regeringscoalitie daarom een “nulletje wegstrepen.”

Kuzu maakt echter ook van de gelegenheid gebruik (of misbruik, zo je wilt) om te pleiten voor een drastische verlaging van het defensiebudget. Dit heeft in de verste verte niks te maken met de vluchtelingenproblematiek, natuurlijk, maar Kuzu gooit het er om de één of andere reden gewoon in. “De regeringspartijen streepten vandaag een nulletje weg ten koste van de kinderen van Moria,” zo valt het eerste deel van de ‘redenatie’ te belezen: “Deden ze dat ook maar met de uitgaven voor straaljagers, onderzeeboten en marineschepen.”

Het verkleinen van de omvang van het Nederlandse leger is een ietwat ondergesneeuwd, maar oud punt uit het DENK-partijprogramma. Wanneer het ter sprake komt in de Kamer roept het doorgaans frictie op, omdat de partij doorgaans niet vindt dat legers van staten die meestal niet op vriendschappelijke voet staan met Nederland niet hoeven te krimpen. In de begindagen van DENK leidde dat op twee gedachten hinkende beleid zelfs bijna tot een schermutseling in de plenaire zaal.

Bij het ‘wegstrepen van het nulletje’ van de Moria-migranten doet Kuzu overigens wel aan enige misleiding: Nederland neemt weliswaar vijftig kinderen uit Moria op, maar daar bovenop ook nog eens vijftig andere ‘kwetsbare’ vluchtelingen. Daarmee komt het totale aantal Nederlandse Moria-migranten uit op 100, waarmee het aantal nullen dat zou worden weggestreept zelf ook, ironisch genoeg, nul is.