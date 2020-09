Dubbele mediastandaard: Nul ophef nu Ali B. praat over ‘flikkers’, bij Johan Derksen staat het land in de brand

Nu Ali B. het zonder massa-ophef gewoon kan hebben over “flikkers”, doemt nogmaals de vraag op: hebben we in dit land niet last van een verschrikkelijke dubbele standaard. Want beeld je eens in dat Johan Derksen het in een talkshow ineens gaat hebben over flikkers, of andere niet altijd aardig bedoelde “koosnaampjes” voor homoseksuelen? Zou hij dan ook wegkomen met het excuus dat dit voor hem gewoon “respect” betuigen is? Wat denk je zelf?

In een recent interview heeft rapper Ali B. het nogal bont gemaakt. Hij noemt homo’s “flikkers”, mensen met het syndroom van Down “mongolen” en beweert dat dat voor hem allemaal het betuigen van respect is, ondanks dat die woorden toch vrij algemeen gelden als denigrerende taal en beledigingen.

Behalve SBS-vehikel Shownieuws en de gesjeesde GroenLinkser Tofik Dibi zwijgt Nederland echter in alle talen over de opmerkingen. Dat was wel anders toen Johan Derksen opmerkingen over homoseksualiteit maakte in zijn programma Veronica Inside. Die kreeg de volle laag nadat hij onder meer had gesproken over “hysterische jonge homootjes.” Maar Ali B. mag er kennelijk gewoon op los beledigen, zonder daarvoor door media en social media ter verantwoording te worden geroepen. De iets helderdere lichtjes in de Nederlandse commentatorenklasse hebben dat feilloos door:

“Merkwaardig, vindt Playboy-baas Maarten Bloem dat. “Zero ophef over deze“, twittert hij. Kustaw Bessems wijst erop dat Johan Derksen eerder wél onder vuur lag om uitspraken die als homofoob werden gezien. “Ja, interessant wel hè? Helemaal de Derksen-lijn maar prima kennelijk.” Ali’s uitspraken leiden echter maar niet tot controverse. Maarten: “Gewoon niets, heel weird.””

Het komt vaker voor dat Ali B. nogal opmerkelijk gedrag vertoont, en er gewoon publicitair mee wegkomt. In december 2016 verscheen een rap van zijn hand met antisemitische teksten (“Ik ben op m’n money als een jew”), en in 2018 bleek dat hij bevriend is met nogal wat zwaar criminele lui.