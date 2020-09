Eindelijk bekend waarom Ali B de CDA-frontman Hugo de Jonge steunde: steekpenningen via het VWS-ministerie!

Waarom zou een rapper eigenlijk nota bene een CDA-politicus ondersteunen? Een nogal curieuze zet, zeker, was het toen Ali B een filmpje maakte om zijn steun voor minister Hugo de Jonge in het CDA-lijsttrekkerschap bekend te maken. Nu lijkt bekend te zijn waarom B dat deed: hij werd daarvoor gewoon betaald.

SPEC. is van Ali B en vrouw. SPEC. kreeg van VWS 65k voor coronacampagne met o.a. Famke Louise. Ali B was ook 1 vd BN-ers die minister Huge de Jonge in promo steunde ttv de CDA-lijsttrekkersverkiezing. Onethisch van De Jonge om plug te vragen/aan te nemen als SPEC. werkt voor VWS pic.twitter.com/uvkLZbuvz2 — seven (@seven__) September 23, 2020

Een CDA’er en een hiphop-artiest: al sinds de dagen van Piet Hein Donner is dat een ongemakkelijke combinatie, maar Hugo de Jonge krijgt het voor elkaar dit ongelukkige huwelijk tot nieuwe diepten te laten zinken.

De CDA-minister was afgelopen juni namelijk op jacht voor het partijleiderschap. Hij kreeg daarbij steun uit opvallende hoek: Ali B. De rapper en eigenaar van managementfirma SPEC sprak een filmpje in ter ondersteuning van de ambities van De Jonge die uiteindelijk uitmondden in het winnen van de felbegeerde titel van lijsttrekker.

Maar ondersteunde Ali B helemaal uit vrije wil de schoenendrager des vaderlands? Het lijkt er niet op, als we zo eens in de resultaten grasduinen die de onderzoekstwitteraar Seven heeft gepubliceerd.

Seven stelt dat Ali B als directeur van SPEC nooit De Jonge had mogen ondersteunen, aangezien SPEC betaald werd door het ministerie van Volksgezondheid – waar de CDA’er de scepter zwaait – om reclame te maken voor de coronamaatregelen: “Onethisch van De Jonge om plug te vragen/aan te nemen als SPEC. werkt voor VWS.” Seven toont ook de forse bedragen die over de toonbank van Ali B’s firma zijn gegaan: maar liefst €67.000.

Het onderzoek bewijst ook dat Ali B. dieper in de campagne van De Jonge genesteld zat dan tot dusverre aangenomen: “Dag voor Ali B het twitterde stond deze al *verborgen* op hett Youtube-kanaal van de CDA voorzitter in Rotterdam waar Hugo de Jonge wethouder was, en was eerste in serie beroemdheden. Met die videos kwam pas de oproep om ook een steunvideo te maken. Dus video Ali B was niet spontaan.”

Kortom, Ali B heeft heel wat uit te leggen. Zeker. Maar lang niet zoveel als Hugo de Jonge, die met belastinggeld vieze spelletjes speelde ter eer en meerdere glorie van zijn persoonlijke streven om CDA-lijsttrekker te worden. Dus. Welk Kamerlid durft en stelt de Kamervragen? Kom maar op!