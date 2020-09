EU-trekpop Klaas Knot: ‘Nederland heeft flink geprofiteerd van euro, we moeten méér macht inleveren bij Brussel!’

Alsof er nooit wat veranderd is blijven de pro-EU-praatjes voor de vaat maar komen. Nederland heeft echt gi-gan-tisch geprofiteerd van de euro, zo heet het. En om te zorgen dat dat zo blijft moeten we nóg meer macht inleveren in Brussel. Ditmaal komt de oproep tot het afschaffen van nationale soevereiniteit van De Nederlansche Bank-directeur Klaas Knot (VVD). Zucht.

De inkt van Mark Ruttes handtekening onder de nieuwe EU-begroting is nauwelijks droog, of er staat weer ergens een hooggeplaatste VVD’er op die vindt dat we nóg meer geld en macht moeten overdragen aan Brussel. Dit keer is het Klaas Knot, die ook nog eens een lofzang houdt op wat de euro ons zogenaamd allemaal niet gebracht zou hebben. Bergen met welvaart, en we zouden er heel erg “sterk” mee geworden zijn.

Gelooft u het, met lonen die al twintig jaar hetzelfde blijven, en de ene na de andere gift aan Zuid-Europa uit onze portemonnee? Klaas zelf in ieder geval wel, zo kunnen we opmaken uit een toespraak van de bankbobo gisteravond:

“Nederland zal soevereiniteit aan Brussel moeten afstaan. Alleen met meer centrale financiële en economische afstemming zal de euro overeind kunnen blijven. Hij wijst er ook op dat het profijt van de gezamenlijke munt oneerlijk is verdeeld: „Landen met een sterkere economie, zoals Nederland, hebben méér geprofiteerd, dan landen met een zwakkere economie.””

Knap hoor, alle inmiddels reeds lang doodgebloede talking points tóch nog maar een keer ter berde gebracht: 1) de euro heeft ons veel opgeleverd, 2) we zijn toch in gevaar, dus 3) we moeten ongekozen EU-lui meer macht in de schoot werpen want 4) anders zijn we allemaal véél duurder uit.

Klaas Knot is trouwens niet de enige DNB-bestuurder die wel gecharmeerd is van grote, gecentraliseerde macht. Zijn directe voorganger, CDA’er Nout Wellink, liet in zijn recent verschenen boek ook al weten dat hij het totalitair geleide China bijzonder veel aanbidt.