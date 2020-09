Facebook “dreigt” uit Europa te vertrekken. Oké doei de groetjes Mark Zuckie, ga maar lekker terug naar Californië!

Facebook zint op een vertrek uit de Europese Unie als de regels omtrent het uitwisselen van data tussen Europa en Amerika niet versoepeld worden. Dat dreigement (“weerspiegeling van de huidige situatie”, LOL) deed het steeds wilder om zich heen grijpende sociale medium in een juridisch document aan de Europese gerechtelijke instanties.

Ooit hadden we wellicht ontzettend veel reden om hier over te huilen. Want ooit was Facebook iets revolutionairs, een sociaal medium dat de hele wereld aan het verbinden was. Maar nu? Nu is Facebook een grote techmonopolist die vieze spelletjes speelt en kwaadwillenden in staat stelt om de publieke opinie of zelfs de uitslagen van verkiezingen naar hun hand te zetten.

Dus als Facebook aankondigt dat er plannen zijn om wellicht uit Europa te vertrekken, omdat een Europese rechter vindt dat er onvoldoende gedaan wordt om Europese data te beschermen tegen spionerende veiligheidsdiensten, dan zeg ik: ga maar hoor! Kijk:

“Facebook zegt wellicht de Europese Unie te moeten verlaten, als plannen voor een verstrekkend dataverbod worden voortgezet. Dat stelt Facebook-databeschermingsbaas Yvonne Cunnane in een document gericht aan de Europese rechter, aldus The Guardian. Volgens een woordvoerder van het bedrijf is het geen dreigement, maar een weerspiegeling van de huidige situatie. “Een gebrek aan veilige en legale internationale data-uitwisseling zou de economie beschadigen en de groei van datagedreven bedrijven in Europa tegenhouden.”

De Dagelijkse Standaard vertrok eerder deze maand al van het medium, nadat het Amerikaanse bedrijf meende zich te moeten bemoeien met het publieke debat in ons land (inzake Zwarte Piet). Ook worden legitieme nieuwsberichten door malicieuze factchecks de nek omgedraaid. Dus u snapt: werkelijk niemand hoeft rouwig te zijn als Mark Zuckerberg de aftocht blaast en Facebook alleen nog in de VS runt. Dit bedrijf kunnen we in Europa missen als kiespijn.