Forum-kopstukken Baudet en Roos rekenen op vrijspraak voor Geert Wilders: ‘Vrijspraak is de enige optie!’

Vanmiddag zal het langverwachte vonnis in de hogerberoepzaak van Geert Wilders worden uitgesproken door het Gerechtshof van Amsterdam. Wat volksvertegenwoordigers van Forum voor Democratie betreft kan er maar één uitkomst zijn: “Vrijspraak,” zo eist onder meer partijleider Thierry Baudet. Dat is, zo benadrukt hij, de “enige optie.”

Rond half twee zal de rechter nog één keer de zitting openen in de zaak-Wilders, die draait om de beruchte ‘minder, minder, minder Marokkanen’-uitspraak van 2014. Aan een lang en tumultueus proces komt dan een eind. Een meerderheid van alle Nederlanders vindt dat vrijspraak moet volgen, zo bleek gisteren uit een peiling.

Belangrijke politici bij Forum voor Democratie zijn het eens met die bevinding. Partijleider Thierry Baudet laat weten: “Vandaag is de uitspraak in het politieke en onterechte proces tegen ambstgenoot Geert Wilders. Vier jaar geleden steunde ik zijn recht op vrijheid van meningsuiting al met dit artikel. Ik sta er nog steeds 100% achter. Vrijspraak enige optie.” Ter verdediging van de PVV-voorman deelt hij een vier jaar oud NRC-artikel van zijn hand waarin Baudet schrijft dat het vervolgen van Wilders een weinig productieve daad is: het betekent dat meningen “ondergronds” zullen gaan, aldus leest het artikel uit december 2016.

Behalve Baudet deelt ook europarlementariër Rob Roos zijn ongenoegen over het “politieke proces” waaraan Wilders de afgelopen zesenhalf jaar werd blootgesteld. Dit “had al lang geseponeerd moeten worden,” liet de FVD-politicus vanochtend weten: “Vrijspraak is de enige optie. De rechtsstaat in Nederland verkeerd op vele punten in een zorgelijke toestand. Succes vandaag, Geert Wilders.”

Ook FVD-senator Toine Beukering hoopt dat de rechter vanmiddag voor vrijspraak gaat: “Inderdaad…,” zo bevestigt hij z’n partijgenoten: “Sterkte Geert!”

Kopstukken van Forum voor Democratie spreken zich al geruime tijd uit voor vrijspraak voor Wilders. FVD-senator Paul Cliteur schreef afgelopen 5 mei een column voor deze website waarin hij schreef dat Nederland pas werkelijk bevrijd is “als Geert Wilders weer op zijn fiets naar zijn werk kan.”