Forum voor Democratie claimt succes met nieuwe push voor kernenergie: ‘FVD krijgt ook op dit punt weer gelijk!’

Forum voor Democratie is in de nopjes met het feit dat de Tweede Kamer in de APB-debatten een motie aannam om een nieuwe poging te ondernemen kernenergie serieus terug te plaatsen op de politieke agenda. FVD-politici zijn opgetogen dat hun plannen eindelijk serieus genomen worden: “Wij zeggen dit al jaren.”

Gisteren nam de Tweede Kamer een motie aan waarin wordt gepleit voor het onderzoeken hoe Nederland de bouw van nieuwe kerncentrales zou kunnen ondersteunen. Het is namelijk de enige energievorm die het zonder vorm van overheidsondersteuning moet doen, en dat moet vermoedelijk anders. Aldus besloot de Tweede Kamer gisteren per meerderheid: VVD, PVV, CDA, SGP, FVD en de leden Krol en Van Haga.

Forum voor Democratie is erg blij met die uitslag, zo liet europarlementariër Rob Roos weten:

“Kernenergie is de oplossing. FVD krijgt ook op dit punt weer gelijk. Renewables is niet duurzaam en kan helemaal niet. Wij zeggen dit al jaren. Nu ook snel investeren in Thorium met gesmolten zout reactoren. Dát is innovatie.”

De partij roept al langer op tot een intensiever gebruik van nucleaire energie. In januari schreef de partij tot windmolens en zonneweides een “doelbewuste” VVD- en CDA-keuze voor ‘landschapsverminking‘ was.

In november schreef Forum zelfs dat kernenergie “de energie van de toekomst” is. Het is “veilig, één van de meest duurzame bronnen en spotgoedkoop,” aldus de partij in een lang artikel. “Ongeacht wat je vindt van de klimaatdiscussie; het beste alternatief voor ‘fossiele’ brandstoffen is kernenergie,” meende FVD destijds.

Overigens prijst niet alleen de partij van Thierry Baudet zich gelukkig. Ook VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is erg blij met de Kamermeerderheid voor het openen van nieuwe kerncentrales. Er gaat nu “serieus werk van kernenergie in ons land” gemaakt worden, twittert hij opgetogen: “Alleen met kernenergie kun je in 2050 duurzaam eigen stroom opwekken.”