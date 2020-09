Forum voor Democratie: ‘Wij als Europa branden Moria aangestoken? Onzin! Stop Europeanen zelfhaat aan te praten’

Oppositiepartij FVD moet er helemaal niets van weten dat in NPO-vehikel Nieuwsuur wordt getracht om de rest van Europa “zelfhaat aan te praten” door te stellen dat inwoners van EU-landen medeverantwoordelijk zijn voor de branden in het Griekse vluchtelingenkamp Moria. “Onzin,” aldus de partij.

De regering van Griekenland heeft opheldering gegeven over de oorzaak van de grote brand in het vluchtelingenkamp Moria, op het eiland Lesbos: het is door inwoners van het kamp zélf aangestoken. Bij Nieuwsuur was Adil Izemrane van de vluchelingen-NGO Movement on the Ground te gast. Zijn citaat haalde het Twitter-account van het Hilversumse tv-programma. Izemrane stelde: “Wij als Europa hebben de omstandigheden gecreëerd waarin mensen zich als beesten gaan gedragen.”

Dat was in het verkeerde keelgat van Forum voor Democratie, die helemaal niets moet hebben van die collectieve schuld die alle inwoners van het continent in de schoenen wordt geschoven. De partij noemt het ronduit “onzin” en legt uit op social media wat Europeanen wél hebben gedaan in plaats van tentenkampen afbranden:

“Onzin. “Wij als Europa” hebben helemaal zelf onze succesvolle, welvarende landen opgebouwd. Dat mensen uit helaas minder welvarende landen hier illegaal naartoe komen, kan ons niet worden verweten. Deze NGO-activist moet stoppen Europeanen zelfhaat aan te praten.”

Zelfhaat of niet, het kabinet voelt zich op de één of andere manier wél verantwoordelijk voor de pyromane toestanden op Lesbos: namens de Nederlandse belastingbetalers maakt D66-minister Kaag €1 miljoen over.