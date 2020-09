FVD pakt winterslapende VVD’er Dijkhoff terug die beweerde dat Baudet er nauwelijks is: ‘Deed 10x zoveel debatten!’

FVD-voorman Thierry Baudet is tijdens de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen hard in botsing gekomen met VVD-voorman Klaas Dijkhoff. De liberale fractievoorzitter suggereerde namelijk dat de Forum-leider nauwelijks in de Kamer te vinden is, waardoor Dijkhoff – omgedoopt tot “winterslaper” – een factcheck om z’n oren geslagen kreeg.

Het is zo’n beetje de meest voorspelbare aanval die je kan plaatsen op Forum-voorman Thierry Baudet: dat hij nauwelijks in de blauwe bankjes van de Tweede Kamer te vinden zou zijn. Vroeger probeerden ze het bij SP-leider Jan Marijnissen, die stelde dat hij als één van de weinige Haagse politici nu eenmaal vaak in het land te vinden was en dat hij geen tijd had voor de “onzin” van het tekenen van een presentielijst.

Vanochtend was Baudet de kop van Jut toen Dijkhoff achter het spreekgestoelte kroop voor de inbreng van de grootste regeringspartij bij de algemene politieke beschouwingen, maar de voorbereide aanval van de VVD’er werd meteen afgeslagen. “Ik wil een punt maken van de heer Dijkhoff die weer zegt ‘de heer Baudet’ is er niet. Ik heb aan vijf keer zoveel debatten meegedaan als Klaas,” liet Baudet weten, die Dijkhoff meteen omdoopte tot “Klaas Winterslaap”.

Op Twitter trok FVD echter nog feller van leer:

“Factcheck: Thierrybaudet nam in 2019 aan ongeveer 60 debatten deel. Maar liefst 10 keer zo veel als Klaas “Winterslaap” Dijkhoff, die het hele jaar maar aan zes (!) debatten deelnam. Geen wonder dat Dijkhoffs ingestudeerde interruptie tegen Baudet niet landde… “

En:

“Sinds 1-9-2019 deed Klaas “Winterslaap” Dijkhoff aan 12 debatten mee. Een verdubbeling van zijn 6 debatten in heel 2019. Maar nog steeds slechts 29% van het aantal van Thierrybaudet, die sinds 1-9-2019 aan 41 debatten meedeed. Wakker worden, Klaas!”

Het lijkt er dus sterk op dat de VVD een andere aanvalsmethode moet kiezen, want deze wordt een beetje sleets…