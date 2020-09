FVD-politici maken D66-coronabeleid met de grond gelijk: ‘Rob Jetten noemt het ‘balen’. Ik noem het een schande!’

Politici van Forum voor Democratie zijn niet te spreken over het feit dat regeringspartij D66 spreekt over “balen” nu de coronatouwtjes weer worden aangetrokken. Twee Eerste Kamerleden én de opiniemaakster Eva Vlaardingerbroek kraken de wijze waarop de sociaal-liberalen het virus willen bestrijden.

D66-fractievoorzitter Rob Jetten kondigde gisteravond aan dat het begrip en draagvlak voor de coronamaatregelen van het kabinet groter moeten worden. Dat de situatie uit de hand is gelopen noemt hij “balen“. Maar ook: “nodig om te voorkomen dat de IC’s volraken én we weer in lockdown terechtkomen.”

Dat kwam hem meteen op een stevige reprimande te staan van politiek commentator, en vaste gast van het FVD Journaal, Eva Vlaardingerbroek. Zij wees Jetten er fijntjes op dat ook zijn partij deelneemt aan de regeringscoalitie, en dat dus ook zijn partij blaam treft voor het gebrek aan duidelijkheid dat hij het kabinet nu verwijt. Ook stipte ze aan dat D66 vrolijk heeft meebezuinigd op intensive cares, waardoor de afgelopen jaar het aantal IC-bedden daalde van meer dan 2000 tot minder dan 1200. Het kabinet, met daarin D66, nog steeds niet ‘inzet op flinke opschaling van bedden’, maar “disproportionele & arbitraire maatregelen.” Vlaardingerbroek kan dus maar één conclusie trekken: “het kabinet ondermijnt het draagvlak zelf.”

De woorden van de promovenda kregen direct bijval van FVD-senator Nicki Pouw-Verweij, die nog eens benadrukte dat Rob Jettens partij “jarenlang” de “vernietigende” zorgbezuinigingen gesteund heeft. Ze vindt het dan ook onterecht dat de man die straks plaatsmaakt voor Sigrid Kaag over ‘balen’ spreekt: “Ik noem het een schande.”

Dat laatste resoneert kennelijk op de FVD-fractie in de senaat, want ook Eerste Kamerlid Toine Beukering is het eens met het anti-D66-relaas. “Wie eigenlijk niet?”, vraagt hij over het betitelen van de D66-zorgbezuinigingen als een regelrechte schande.

Rob Jetten heeft niet gereageerd op de felle politieke aanval. Wel benadrukt hij dat we ons allemaal aan de regels moeten houden, want: “dan kunnen we straks allemaal weer sneller naar de kroeg, het museum of het voetbalstadion.”