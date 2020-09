FVD’ers en VVD’er Dijkhoff bakkeleien over #ikdoenietmeermee-BN’ers: ‘Terug naar het oude normaal!’

Vanuit de rechterkant van het politieke spectrum wordt heel verschillend gereageerd op de aankondiging van een sluwe aan BN’ers die onder de noemer ‘#ikdoenietmeermee’ zegt te gaan stoppen met zich houden aan coronamaatregelen. FVD heeft veel begrip voor de actie, VVD-fractievoorzitter Dijkhoff vindt dat hun actie niet kan.

Forum voor Democratie eist dat het kabinet alles op alles zet om een tweede lockdown te voorkomen. Dat zegt de partij in antwoord op diverse BN’ers, waaronder Famke Louise en Tim Douwsma, waarmee FVD zegt ‘mee te voelen‘:

“Wij voelen mee met deze artiesten, van wie het leven – net zoals dat van miljoenen Nederlanders – nu gedwongen op pauze is gezet. Kabinet moet dit serieus nemen. Duidelijk signaal: géén nieuwe lockdown, géén verdere inperking vrijheid, maar terug naar het oude normaal!”

Zoveel begrip krijgen ze echter niet van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, die in een reactie laat weten dat het ook voor artiesten “nare tijden” zijn, maar: “een dodelijk virus is geen spel waar je even mee kunt stoppen.” Dijkhoff introduceert ook meteen zijn eigen hashtag: “#Coronadoetwelmee” Dijkhoff zelf ook mee, zegt hij in een andere tweet.

Dat komt het Tweede Kamerlid op een stevige reprimande uit de FVD-senaatsfractie te staan. Nicki Pouw-Verweij vindt dat Dijkhoff andere belangen niet goed afweegt tegen de waarde van gezondheid:

“Klaas, de griep is ook dodelijk voor bepaalde groepen. Onze bezwaren gaan om proportionaliteit. Ik maak me zorgen om alle ouderen die al maanden geen bezoek krijgen. Alle bedrijven die failliet gaan. Alle depressies, de klappen in de cultuursector. Denk je daar ook over na?”

Gezien FVD in de oppositie zit en de VVD in de regering zullen de twee partijen elkaar voorlopig nog wel even bestrijden op het punt van het coronavirus. Niet dat het de BN’ers enige zorg is: die doen allang niet meer mee.