Grapperhaus moet nu echt naar haus gestuurd: wéér al coronaregels schendend op de foto!

Opnieuw zijn er foto’s opgedoken van justitieminister Grapperhaus, die handen schudt en mensen beetpakt. Daarmee valt dus zijn verdediging in het water dat op zijn bruiloft alleen tijdens de bordesfoto geen afstand gehouden is. Kortom: opstappen!

Ai ai… meer foto’s van bruiloft Grapperhaus laten minister handenschuddend en knuffelend zien #exit https://t.co/hHjUEmMUVJ pic.twitter.com/Sx5IQ7dQhg — Lammert de Bruin (@lammert) September 2, 2020

Het is toch ook niet te filmen: Ferd Grapperhaus noemt mensen die coronaregels aan hun laars lappen “aso’s.” Maar wie blijkt gewoon maling te hebben gehad aan die voorschriften over geen handen schudden, anderhalve meter afstand houden en feesten slechts kleinschalig vieren? Precies: diezelfde Grapperhaus. Daar kwamen we natuurlijk al achter toen er foto’s opdoken van zijn onlangs gehouden bruiloft, toen mensen de anderhalve meter afstand niet betracht hadden.

Maar nieuwe foto’s van Shownieuws laten zien dat het niet het enige moment was waarop Grapperhaus en zijn kliek net deden alsof er momenteel geen dodelijke pandemie door Nederland raast. En – belastender – het zijn niet alleen zijn gasten, ook Grapperhaus zelf gaat overduidelijk de fout in: hij knuffelt, geeft handen en houdt zeker geen afstand. Het SBS-nieuwsmedium schrijft er zelf over:

“Ook tijdens de receptie werd de anderhalvemeterregel duidelijk niet in acht genomen. Ook is op nieuwe ‘bordesfoto’s’ te zien hoe hij zijn schoonmoeder knuffelt en ook niet vies is van handen schudden. In de video bovenaan deze pagina worden de foto’s besproken in de uitzending van Shownieuws.”

Dit moet de druppel zijn voor degenen die Grapperhaus (hallo Kamerleden van VVD, CDA, ChristenUnie en D66!) nu nog het de hand boven het hoofd houden. Een minister die zich niet aan het openbare gezag houdt is op zichzelf al zeer problematisch. Maar een minister die zelf het handhaven van dat gezag in zijn portefeuille heeft zitten, kan zich dit soort misstappen écht niet permitteren.

De tijd is dus gekomen dat Grapperhaus zijn drie jaar als minister afrondt en ander werk gaat zoeken. En als hij dat zelf niet wil, dan moeten parlementariërs uit de coalitiefracties hem daartoe dwingen. Want als we zo’n flagrante regelschender aan de top van de handhavingsketen hebben staan, wie voelt zich dan nog geroepen zich te houden aan alle voorschriften?