Haha! DENK-dramaqueens denken na dramatisch jaar “6 of 7 zetels” te gaan halen

Kijk dan. In het parallelle universum van DENK denken Kuzu, Azarkan en Öztürk dat ze op koers liggen voor een flinke verkiezingswinst. Ze zijn het afgelopen jaar zeker helemaal vergeten.

De Kamerleden van DENK hebben een ronduit verschrikkelijk parlementair jaar achter de rug. Nadat ze vorig jaar pijnlijke nederlagen leden bij zowel de Europese Parlementsverkiezingen, Provinciale Statenverkiezingen als de Eerste Kamerverkiezingen, vlogen Öztürk, Kuzu en Azarkan elkaar ook openlijk in de haren. Maar toch denkt Azarkan dat zijn partij het huidige zetelaantal in de Tweede Kamer kan gaan verdubbelen als de stembussen sluiten voor de verkiezingen van aanstaande maart. LOL!

Dat zegt Azarkan desgevraagd tegen Jinek-verslaggever Jaïr Ferwerda, die deze week bij lijsttrekkers en prominente Kamerleden kwam polsen wat zij denken van het aantal zetels dat zij gaan halen in 2021 als Nederland weer naar de stembus gaat. Azarkan denkt kennelijk dat de kiezer achterlijk is en zij al die sneue stammenoorlogen, buitenechtelijke affaires en breeduitgemeten vuile was van de partij alweer vergeten zijn. Sterker nog: dat zij daarom maar liefst zeven zetels kunnen gaan halen in maart. Is er iemand die die onzin gelooft?

Azarkan was overigens niet de enige lijsttrekker die zich liet verleiden tot het noemen van een zetelaantal, al hielden PvdA’er Lodewijk Asscher en GroenLinks-kopman Jesse Klaver de kaarten tegen de borst.

VVD-voorman Klaas Dijkhoff hield het op “minstens twintig,” en Thierry Baudet meende dat vanwege het enthousiasme dat leefde voor zijn partij het binnenslepen van 25 zetels aanstaande maart reeël moet zijn. De PVV beleeft een opmars in de peilingen, dus Martin Bosma vertelt Jaïr Ferwerda gekscherend dat als de groei zo doorgaat de partij zeker 80 zetels moet kunnen binnenhalen. Dan is de formatie geregeld na slechts één kopje koffie, zegt het breedlachende Kamerlid.