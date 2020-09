Half Nederland gaat ”’op slot”’: meer veiligheidsregio’s worden toegevoegd aan corona-risicogebied

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat het niet goed gaat met het aantal besmetting in Nederland, het aantal coronapatiënten in ziekenhuis stijgt ook rap. Vandaar dat er nog eens acht veiligheidsregio’s hun alarmfase van ‘waakzaam’ naar ‘zorgelijk’ zullen veranderen. Wat simpelweg betekent dat ook deze regio’s strengere maatregelen gaan invoeren.



Binnenkort – hoogstwaarschijnlijk krijgen we een specifieke datum eind van de week te horen – gaan nog eens acht veiligheidsregio’s de coronamaatregelen opschroeven. Bijeenkomsten worden terug geschaald tot 50 man, en de horeca moet haar deuren dan gaan sluiten om 01.00uur. Voor ondernemers natuurlijk een flinke domper, maar de beslissing komt niet geheel onverwacht.

Ook vandaag zijn de cijfers weer zorgwekkend, we hebben weer een dagrecord verbroken.

Klein beetje duiding bij de 'verwarrende' cijfers van de IC update: NICE voert vandaag correcties door. Er zitten flink wat correcties verder dan een maand geleden. Aantal opnames van bewezen covid-19 op de IC in de afgelopen week is +9. Cijfers dus in lijn met afgelopen dagen. https://t.co/jamopDAskR — Marino van Zelst 🌱 (@mzelst) September 23, 2020

Vrijwel de gehele randstad kreeg vorige week al te horen dat er strengere maatregelen zullen worden ingesteld, nu zijn acht andere regio’s ook toegevoegd aan dit rijtje. Het gaat om de volgende regio’s: Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid, Groningen, Zuid-Holland-Zuid, Gooi en Vechtstreek, Zaanstreek-Waterland en Flevoland.

Op dit moment is het kabinet nog in overleg met de burgemeesters over wanneer ze dit officieel bekend zullen gaan maken. Wanneer er gesproken is met de burgemeesters zullen zij direct stappen ondernemen om met andere lokale bestuurders plannen te gaan maken voor regionale regelgeving.

En zo gaat de tweede golf langzaamaan beginnen, Nederland gaat weer ‘op slot’ – in hoeverre je dit ‘op slot’ kunt noemen.

De meest interessante vraag is natuurlijk hoe Viruswaarheid-adepten en corona-critici zullen reageren op een semi-lockdown.