Hoppa! Hugo Borst hakt coronabeleid van Rutte in dunne reepjes: ‘Het maakt me kotsmisselijk!’

Programmamaker Hugo Borst, die binnenkort op de buis komt met een nieuwe tv-serie over de zorg voor demente mensen, is razend over de wijze waarop het kabinet-Rutte invulling heeft gegeven aan de bestrijding van het coronavirus. Ouderen zijn gewoon aan hun lot overgelaten, vindt hij: “Ze zaten de godganse dag te wachten tot die godganse dag weer voorbij was.”

Binnenkort is Hugo Borst weer op de buis, met de tv-serie Thuis op Zuid, waarin de voetbalcommentator op bezoek gaat bij demente ouderen. Hij heeft met eigen ogen gezien hoe het kabinet-Rutte in de coronacrisis totaal geen oog voor de ouderen heeft gehad. Dat werd nergens zo goed in beeld gebracht als bij de mondkapjes: die kwamen langzaam beschikbaar voor allerlei sectoren in de zorg, maar bij de verzorgingstehuizen pas als laatste: ‘Het laat zien wat de prioriteiten van Vadertje Staat waren,’ aldus Borst in een interview met het Algemeen Dagblad.

Het virus heeft flink huisgehouden, maar het beleid van de overheid veroorzaakte zelf nog veel meer “leed”, stelt de tv-maker: “In blinde paniek hebben we verpleeghuizen veel te snel dichtgegooid.” Ouderen werden in een isolement geduwd zonder dat er nog om hen bekommerd werd: “Ze zagen hun kinderen of andere mantelzorgers maandenlang niet of nauwelijks. Ze konden niet naar de dagbesteding en er was amper thuiszorg. De meesten van hen kunnen niet facetimen of zoomen, dus zaten ze de godganse dag te wachten tot die godganse dag weer voorbij was.”

Dat neemt de voetbalcommentator premier Rutte en zijn politieke kompanen flink kwalijk. Hij wordt “kotsmisselijk” van hun strijd, en noemt het een “totaal gepolitiseerd debat.” Borst: “Dat alles gebeurt over de ruggen van zorgmedewerkers die na een klaterend applaus nu uitgeteld in de hoek liggen.”

Héél benieuwd, dus, of Rutte dáár nog wat over durft te zeggen tijdens zijn persconferentie vanavond. Of zal hij ‘anderhalve meter, dingdong’ weer als een soort mantra blijven herhalen?