Hoppa! Schoenenmodel Hugo de Jonge “onder curatele” geplaatst wegens coronatestfaal: ‘Als u het niet kan, ga weg!’

Volksgezondheidsminister en allround non-valeur Hugo de Jonge (CDA) is gisterend oor de Tweede Kamer “onder curatele” geplaatst na maandenlang geblunderd te hebben met het aantal coronatesten dat kan worden afgenomen in Nederland. We zouden een veel hogere capaciteit kunnen hebben, ware het niet dat De Jonge er een potje van maakt en liever z’n clownschoenen poetst. Dat werd hem gisteren betaald gezet.

Nederland is het ultieme land van de middelmaat. Kan je niks, ben je niet aansprekend en is het enige waar je bekend van bent ook nog eens het plunderen van de schoenenkast van Clown Bassie? Prima: hier is je baan als vice-premier, waar je vlak onder de Balkenendenorm mag cashen terwijl je een volledig gebrek aan regie tentoonspreidt. Dat is natuurlijk al geen bijster goed plan in een rustige tijd – maar ronduit funest in crisistijd.

Dus wanneer dankzij je wegwuivende geblunder de testcapaciteit voor COVID19 in Nederland maar niet op peil kan worden gebracht omdat je actief grote laboratoria hebt afgewezen, dan zitten er dus uitwerpselen aan de knikker ja. Terecht dus dat de Tweede Kamer geen spaan heel liet van deze CDA’er die wel even premier wil worden bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen:

“Minister De Jonge (Volksgezondheid) moet de Tweede Kamer wekelijks gaan informeren over het aantal coronatests dat de GGD’s kunnen afnemen. Een oproep van die strekking van PvdA-leider Asscher en coalitiepartij D66 kreeg dinsdagnacht royale steun. „Het kabinet staat vanaf nu onder curatele”, constateerde Asscher vervolgens. Vanuit de coalitie werd die conclusie dan weer enigszins genuanceerd, maar dat het vertrouwen van de Kamer in De Jonge dinsdag een forse knauw kreeg is duidelijk.”

De PVV riep tegen De Jonge dat als hij niet in staat is zijn functie uit te oefenen, hij moet opstappen en een ander het werk laten doen. Zelfs De Jonges eigen CDA was zeer kritisch op het feit dat de minister afgelopen zomer geen contracten met grote farmaceuten had afgesloten.

Kortom: zijn er nog mensen die denken dat ze baan van minister voor de volksgezondheid kunnen uitvoeren? Stof die cv dan maar alvast op, want er bestaat een goede kans dat er binnenkort een vacature komt…