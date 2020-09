Italië steekt nu al middelvinger naar Nederland op: misbruikt EU-coronafonds om eigen belastingen te verlagen

Terwijl in Nederland de broekriem moet worden aangehaald om de economische klap van het coronavirus – verergerd door de verhoogde afdrachten aan de EU – heerst er in Italië een totaal andere sfeer. Daar worden de naar Rome overgemaakte Nederlandse belastingcenten gebruikt om de belasting voor Italianen juist te verlagen.

Wie had dat gedacht? De Italianen gebruiken het coronafonds dat de EU heeft ingesteld nadat Mark Rutte een totaal waardeloze ‘controle’ op de uitgave regelde voor totaal de verkeerde doeleinden. Het idee is om de economie te hervormen, zodat deze op lange termijn meer geld genereert zodat rijke landen als Nederland de boel niet hoeven op te plussen met hun eigen staatskas. Maar Italië heeft een ander plan, en wil vooral cadeautjes uitdelen.

Het Financieel Dagblad schrijft:

“Italië is al vergevorderd met zijn hervormingsplan en wil het Brusselse steungeld deels gebruiken voor belastingverlagingen voor de middenklasse.”

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, lijkt het allemaal fantastisch te vinden en noemt lagere belasting een ‘goed idee om de groei te stimuleren.’

Sywert van Lienden, die meeschrijft aan het CDA-verkiezingsprogramma, zet echter ernstig zijn vraagtekens bij die ‘hervorming’, en zoekt aansluiting bij het altijd met kritische blik getooide Kamerlid Omtzigt: “Feitelijk komen we dan uit in een fiscale transferunie toch, Pieter Omtzigt?”

Ook FVD-leider Thierry Baudet veroordeelt de zet van de Italiaanse regering. Hij is het met Van Lienden eens dat dit betekent dat er een fiscale unie aan het ontstaan is: “Klopt, precies waar ik al tien jaar voor waarschuw,” en verwijst nog een keer naar zijn in boekvorm uitgegeven proefschrift De aanval op de natiestaat.