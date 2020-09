Ja hoor! D66-ministers willen Nederland transformeren tot EU-wingewest, maar wel even poseren in rood-wit-blauw!

De kledingkeuze op Prinsjesdag is een grof schandaal. Althans, als je kijkt naar de outfits van de drie vrouwelijke D66-ministers. Zij kozen voor een ensemble zodat ze gedrieën de kleuren rood, wit en blauw vormen. De kleuren van de vlag van Nederland. Van hen soevereine, vrije en onafhankelijke Nederland. En precies daar wringt het ‘m.

D66 wenste ons iets na het middaguur een “fijne Prinsjesdag.” Nou ja, insgelijks, dan maar. Maar voor de begeleidende foto zou de hele partij zich eigenlijk flink moeten schamen. We zien de drie bewindslieden van de sociaal-liberale partij op een rijtje staan: Ingrid van Engelshoven in het rood, Kajsa Ollongren in het wit en tenslotte de kersverse D66-leider Sigrid Kaag in het blauw. Een leuke gimmick: de drie vrouwen zijn met z’n drieën de kleuren van de Nederlandse vlag.

Op zich best een aardig geintje: wat betreft outfits moeten de politici altijd opboksen tegen de Partij voor de Dieren die in een gekke doch aandachtsgrijpende outfit komt opdagen. Als minister moet je toch iets serieuzer overkomen dus dan maar zo’n ensemble.

Jammer alleen dat het D66-bewindslieden zijn die deze truc uithalen. Want als er één partij is geweest de afgelopen jaren die niets heeft gegeven om de onafhankelijkheid en de zelfredzaamheid van Nederland, dan is… inderdaad… D66 wel.

Nog geen twee weken geleden vertelde Sigrid “blauw” Kaag namelijk wat haar ambities zijn als nieuwe partijleider. Heel simpel: meer macht aan Brussel geven. Dus minder rood-wit-blauw, en méér twaalf gele sterren. Lees zelf maar:

“De nieuwe D66-leider Sigrid Kaag wil dat Nederland het voortouw neemt bij een verdergaande Europese integratie. Brussel moet meer slagkracht krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van defensie. ‘Betekent dat een opoffering van nationale soevereiniteit? Ja, daar moeten we eerlijk over zijn.’”

Dat amper een halve maand later deze zelfde minister leuk staat te poseren met de kleuren van de vlag terwijl ze eerder nog pleitte voor de de facto opheffing van de Nederlandse onafhankelijkheid, is eigenlijk wel een gotspe te noemen. Maar goed: zulke lage streken zijn we van D66 inmiddels wel een beetje gewend geraakt, nietwaar?