Ja hoor, daar komt de opvolger van open grenzen EU-verdrag Marrakesh! EC-president Ursula: ‘Niet optioneel!’

Riemen vast en helmen op, want de EU gaat weer eens aan de migratieregelgeving morrelen. EU-president Ursula von der Leyen vindt het namelijk de hoogste tijd voor een nieuw migratiepact voor de hele Unie, en waarschuwt immigratiesceptische landen alvast dat het nakomen van “morele verplichtingen” niet optioneel zal zijn.

De Europese Unie is nog altijd niet tevreden over de inspanningen van EU-lidstaten met betrekking tot het openen van de grenzen. In Oost-Europa blijven ze potdicht, en ook in het Westen kan je nog altijd niet ongefilterd binnenkomen. De Europese Commissie is het met die gesloten grenzen niet eens, en waarschuwt dat landen hun “wettelijke en morele verplichtingen” moeten nakomen. En om te garanderen dat dat ook écht gebeurt, kondigt Ursula von der Leyen ook alvast een nieuw verdrag aan. Een nieuw Europees migratieverdrag, als de opvolger van de pro-opengrenzenovereenkomst van Marrakesh.

Von der Leyen:

“Volgende week zullen we het Nieuwe Migratiepact introduceren. We nemen de menselijke en de humane benadering. Het redden van levens op zee is niet optioneel en de landen die hun wettelijke en morele verplichtingen nakomen, of meer blootgesteld zijn dan anderen, moeten kunnen rekenen op de solidariteit van onze gehele EU.”

Europese landen kunnen zich dus gewaarschuwd weten: Brussel staat te trappelen om de leiding over de immigratiewetgeving over te nemen, om de grenzen verder open te gooien.

In Nederland hebben nog niet veel politici gereageerd op deze nieuwe ambitie van Von der Leyen in verband met Prinsjesdag en de APB. Toch laat Forum voor Democratie weten ‘zich hier in ieder stadium tegen zal verzetten.’ Wordt dus vervolgd.