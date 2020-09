Johan Derksen schoffelt homofobieroeper Tofik Dibi finaal onderuit: ‘Laat hem doodvallen!’

Veronica Inside is deze maand na een tumultueuze zomer weer begonnen, en dat betekent maar één ding: Johan Derksen neemt wekelijks mensen de maat. Tofik Dibi mocht het spits afbijten. De gesjeesde GroenLinkser was vrijdag bij Op1 namelijk Derksen aan het afkraken, en daar reageerde Derksen fel op in VI.

Tofik Dibi was de kop van Jut in het nieuwe seizoen van Veronica Inside. Derksen was er niet van gediend om zomaar even in een paar bijzinnetjes zonder enige vorm van bewijs of onderbouwing te worden uitgescholden voor ‘racist’ en ‘homofoob’. Derksen besluit ‘zijn’ VI te gebruiken om de flapdrol die ooit GroenLinks-Kamerlid was van repliek te dienen. Hij begint door hem “halfzacht” te noemen, en stoomt vanzelf door:

“Maar hij zei dus min of meer dat ik homofobe en racistische grappen maakte om een rel te creëren en dat dat goed zou zijn voor ons programma. Dan denk ik van: ik begin het toch een beetje vervelend te vinden dat mensen je neerzetten als homofoob en racist. Ik lig er niet van wakker, maar er zitten twee van die heel interessant doenerige presentatoren, een mevrouw en een meneer, misschien kan een van die twee dan vragen: ‘Noemt u eens voorbeelden, meneer Dibi, van wat meneer Derksen gezegd heeft?’ Maar dat staat natuurlijk niet op de autocue, dus daar komen ze niet op.”

Toch kan Dibi opgelucht ademhalen, want Derksen gaat geen zaak wegens laster en smaad beginnen. In plaats daarvan komt Dibi slechts weg met een vernederende VI-rant. Derksen tot slot: “Maar joh: laat het doodvallen die Dibi.” En zou dat niet de beste straf zijn? Niet letterlijk doodvallen, uiteraard. Maar in overdrachtelijke zin: weg zijn al die spartelende pogingen relevant te blijven. Het enige wat zo’n wachtgeld-expoliticus dan nog rest is de anonieme vergetelheid. Dát zou pas verschrikkelijk voor hem zijn.