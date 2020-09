Kabinet geeft horeca nu definitief een corona-nekslag: om 22.00u allemaal dicht en veel minder aanwezigen

De horeca is het kind van de rekening geworden van de tweede lockdown die Nederland vanaf morgen kent. Voornamelijk cafés en andere horeca-instellingen zullen de prijs betalen voor de tweede golf, en om 22.00u ’s avonds allemaal de deuren moeten sluiten. Of die maatregel helpt, weten we echter pas over drie weken.

Vanavond is er weer een coronapersconferentie van premier Rutte en stuntelbobo Hugo de Jonge. Voor het eerst in maanden worden daar ook écht strenge maatregelen in aangekondigd: het aantal personen dat bij elkaar mag komen gaat drastisch naar beneden, en reizen naar de grootste steden wordt op het laagst mogelijke pitje gezet. In supermarkten wordt er strakkere regie gevoerd en ook kappers worden aan een strenger regime onderworpen.

Maar geen sector wordt zo hard getroffen door de nieuwe maatregelen als de horeca. Die zullen hun openingstijden drastisch moeten inkorten én het aantal mensen dat ze kunnen ontvangen flink terugschroeven:

“Het sociale verkeer wordt daarom aan banden gelegd, terwijl de economie zoveel mogelijk moet blijven doordraaien. In het nieuwe concept-pakket gaat de maximale grootte voor een gezelschap omlaag naar vier personen. Die norm geldt ook thuis. In zalen en restaurants mogen niet meer dan dertig mensen tegelijk binnen zijn. Landelijk worden de normen voor de horeca opnieuw scherper. De nieuwe sluitingstijd wordt 22.00 uur, met een inloopstop vanaf 21.00 uur.”

Verder worden hotels in de grootste steden flink gesaneerd: ze mogen de aankomende drie weken geen gasten meer ontvangen. Pas daarna worden alle maatregelen geëvalueerd, maar veel van de schade zal reeds zijn aangericht.

Met andere woorden: de nieuwe lockdown is hier. Hij is niet zo drastisch als de vorige – voorlopig, althans – maar voor de horeca is dit wéér een grote economische nekslag die ze zich eigenlijk nauwelijks zullen kunnen permitteren. Dus coronagolf of niet: verwacht in ieder geval een griezelige faillisementsgolf in de nabije toekomst.

Sterkte, Nederland!