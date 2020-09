Kabinet staat nu al voor paal met hun vrijwillige mondkapjes”plicht” in winkels: HEMA gaat niet handhaven

Nog geen dag na zijn coronapersconferentie is premier Rutte alweer ernstig in zijn hemd gezet: de liberale premier dacht wel even de verantwoordelijkheid voor het handhaven van een mondkapjesplicht te kunnen afschuiven op winkeliers want dan hoeft de overheid het niet te doen. Vandaag zijn ontmoeting met de werkelijkheid: één van de grootste winkelketens van ons land gaat niets doen met die vrijwillige plicht.

Je moet toch echt wel de blaren op je tong praten om te kunnen uitleggen dat het plan van premier Rutte om een mondkapjesplicht in te voeren een goede is. Want het is een plicht, maar wel vrijwillig. Winkels mogen bepalen of ze ‘m handhaven, maar voor hen geen sancties als er mensen met een blote toet rondlopen tussen de schappen. Maar het is dan wel weer verplicht als winkeliers zeggen dat het verplicht is. Voor die desbetreffende winkel dan.

Lekker overzichtelijk? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is wat je krijgt als je een premier aanstelt die heilig gelooft in “eigen verantwoordelijkheid” op een moment dat collectieve actie in één richting geboden is. En hoe stom en onwerkbaar dat beleid is, merken we meteen vandaag. HEMA gaat er namelijk niet aan meedoen:

“HEMA gaat klanten die geen mondkapje dragen niet weigeren. Volgens de winkelketen is het niet aan winkeliers om dergelijke maatregelen af te dwingen. HEMA zal klanten in lijn met het overheidsbeleid in de grote steden wel aanraden om winkels alleen met een mondkapje te betreden. In die vestigingen wordt het voor HEMA-personeel wel verplicht om een maskertje te dragen.”

Je kan het onverantwoordelijk vinden van het warenhuis, maar eigenlijk hebben ze natuurlijk gewoon gelijk: de door ons allen royaal betaalde overheid gaat over de wetshandhaving. Laat de winkeliers gewoon spullen verkopen en maak van hen geen goedkope BOA’s. Gesnopen? Top.

O ja, en begraaf toch eens dat idee dat totaal door de werkelijkheid achterhaalde idee dat Nederlanders voor de lol een mondkapje gaan opzetten. Als dat het geval was geweest, hadden we dát allang gezien.