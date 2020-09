Kijk dan: larmoyante DENK-droeftoeter Azarkan springt in de bres voor haathoaxende anti-vaxxers

Nu vanwege al het interne geruzie binnen DENK veel kiezers wegblijven bij de partij, tapt partijleider Farid Azarkan dan maar uit een ander vaatje: hij hoopt de stem van de antivaxxers aan zich te binden, zoveel is duidelijk. Deze week speelde hij zieke politieke spelletjes met een pandemie in de Tweede Kamer, en via social media wil de partij daar nu munt uit slaan.

De politieke partij DENK is helemaal nergens zonder angst. De ongefundeerde angst dat Geert Wilders straks het Nederlandse regeringsbeleid mag bepalen, bijvoorbeeld, maar nu kennelijk moet ook de totaal ongegronde angst voor een “verplicht” vaccin tegen het coronavirus worden opgestookt.

Dat zagen we deze week bij de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer, toen Farid Azarkan aan de interruptiemicrofoon verscheen om bij premier Rutte te zaniken dat hij echt geen door de overheid opgelegde vaccinatie wil. Sommige mensen willen de vrijheid om de pandemie nog wat langer te laten duren, zo kunnen we de DENK-fractievoorzitter parafraseren.

Maar nu DENK ook nog eens de boer opgaat met een filmpje van dit debatje tussen Azarkan en Rutte, is de maat toch wel vol. Deze vuiligheid moet veroordeeld worden.

Allereerst is er al de caption van het filmpje: “Kan de overheid iemand verplichten tot een #vaccin?” Alsof die verplichting er is (nooit geweest), of ooit zal komen. Het enige dat bestaat, is dat kinderdagverblijven de vrijheid hebben om ongevaccineerde kinderen te weigeren – die kunnen namelijk een groot gezondheidsgevaar vormen voor de kinderen wiens ouders hun oren níét laten hangen naar één van de meest levensgevaarlijke fake news-campagnes van de afgelopen decennia.

Maar Azarkan zet vol in op de stem van antivaxxers – het schuim van de natie – en laat Rutte weten dat sommige mensen de “vrijheid” moeten hebben om zich niets aan te trekken van zo’n niet-bestaande vaccinatieplicht. Rutte herhaalt nogmaals dat Azarkan naar iets refereert dat niet bestaat: juridisch is het niet eens mogelijk zoiets te verplichten.

Helaas. Want er is een grote kans dat wanneer zo’n coronavaccin eenmaal beschikbaar is, de groep antivaxxende antihelden – met hun slappe geouwehoer over Bill Gates, 5G, Bilderberg en microchips – de groepsimmuniteit tegen het coronavirus gaat tegenwerken door lekker niet dat vaccin te nemen, waardoor we nog tot Sint Juttemis vastzitten aan die verschrikkelijke anderhalvemetermaatschappij en die ergerlijke mondkapjes in het OV.

Maar DENK-voorman Azarkan denkt dus dat er stemmen te winnen zijn bij deze complotdenkende roede antivaxx-halvegaren, dus behartigt hij hun “belangen”. Wat een sippe ui is die vent toch ook.