Kijk dan! Maurice de Hond hakt ‘anderhalve meter’ in mootjes: ‘We kunnen ook 30 km/u gaan rijden, doen we ook niet!’

Bij Op1 heeft corona-coryfee Maurice de Hond nog eens uiteengezet waarom we wat hem betreft zo snel mogelijk af moeten van die anderhalvemetersamenleving.

Longarts Hans in ’t veen en Maurice de Hond zijn het niet helemaal eens over de 1.5-meterregel. @mauricedehond: ‘’De prijs voor de 1.5-metersamenleving is behoorlijk fors.’’ #Op1 pic.twitter.com/i5bCHwjIef — Op1 (@op1npo) September 8, 2020

Hij mocht weer eens op tv: Maurice de Hond. De opiniepeiler die tegenwoordig z’n dagen volmaakt met het onderzoek doen naar corona, de besmettingsoorzaken van het virus en wat er tegen te doen valt. De gevestigde orde, waartoe ook longarts Hans in ’t Veen behoort, zweert bij de anderhalvemetersamenleving. Iedereen moet op 150 cm van anderen blijven, en dan kunnen we het virus in bedwang houden, is de gedachte.

Maar er wordt wel een gigantische prijs voor betaald, zo legt Maurice de Hond uit. In zijn optiek helpt de anderhalve meter alleen tegen besmetting via ‘grote druppels’, die inderdaad maar beperkt in afstand kunnen reizen. De Hond denkt dat vrijwel alle besmettingen echter via aerosolen worden veroorzaakt: minisicule virusdeeltjes die veel langer in de lucht blijven hangen. Wanneer er ventilatie in het spel is, kan één met corona besmette persoon tientallen anderen ziek maken. Anderhalve meter afstand heeft nauwelijks een meerwaarde voor de belangrijkste verspreidingsmethode, betoogt De Hond.

Bij Op1 mocht de sociale geograaf die visie nog eens uitleggen. Dokter In ’t Veen vindt dat we alle maatregelen moeten handhaven, “zolang het lek niet boven is”. De Hond geeft aan waarom dat in zijn optiek onzin is:

“Het gaat niet alleen om volksgezondheid en anderhalve meter: het gaat ook om de rest van de samenleving. Bijvoorbeeld: in het verkeer hebben we jaarlijks ongeveer 650 doden, en we rijden 100 km/u. Als we 30 km/u gaan rijden, dan hebben we 300 doden minder. Maar dat doen we niet, omdat we 100 km/u willen rijden. De prijs van die anderhalvemetersamenleving is behoorlijk fors.”

Wellicht iets, dus, voor het RIVM, het OMT en Mark Rutte om over na te denken…