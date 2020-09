Kijk dan! Zelfs NPO-vlaggenschip Nieuwsuur vraagt zich het hardop af: ‘Is dit kabinet links geworden?!’

In Hilversum is het doorgaans de gewoonte om bij ieder brokje rechts beleid net te doen alsof het einde der tijden nabij is. Maar na zo’n uitgesproken sociaaldemocratisch verhaal in de Troonrede kon ook Nieuwsuur er niet meer omheen: dit kabinet is gewoon knetterlinks.

“Bezuinigen is uit, investeren is in, dat spreekt ons aan”, zegt SP-fractievoorzitter @MarijnissenL. Is het kabinet links geworden? “De samenleving was in nood, je moet doen wat je moet doen”, zegt ChristenUnie-fractievoorzitter @gertjansegers. #Nieuwsuur pic.twitter.com/eN41fwrAJg — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) September 15, 2020

Kent u de grap van de vier centrumrechtse partijen die tezamen een centrumrechts kabinet gingen formeren? Ik wel: het kabinet dat uiteindelijk op het bordes stond was uiteindelijk dieprood van kleur. En dan is er nog een grap: dat de NPO ook gewoon bereid is dat open en bloot toe te geven. Want na een Troonrede die bolstond van de Black Lives Matter-retoriek over racisme, en een Miljoenennota die vadertje Staat flink met de portemonnee laat wapperen, kan eigenlijk niemand er meer omheen: het kabinet-Rutte III is gewoon een ontzettend linkse verzameling ministers en beleidsplannen.

Behalve Nieuwsuur moet ook SP-leider Lilian Marijnissen dat eigenlijk wel een beetje toegeven. Zij ziet ook dat het kabinet in deze crisis nog maar eens een heleboel belastinggeld in de economie steekt – waardoor de overheid nu een hoop onrendendabele bedrijven overeind houdt. Zombiebedrijven, zo werden die elders in de Nieuwsuur-aflevering genoemd.

Na de Melkertbanen uit de jaren ’90 heb je nu dus de Melkertbedrijven: gesubsidieerde bedrijven waarvoor geen economische noodzaak (meer) is, maar toch met belastinggeld staande worden gehouden. Vernoemd naar Ad Melkert, de PvdA’er die in 2002 geen premier werd dankzij het optreden van Pim Fortuyn. Hoe zuur is het dat we in 2020 toch nog een kabinet met zijn filosofie krijgen?