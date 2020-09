Kijk! Haagse hbo-docente “filosofeert” over moord op Thierry Baudet en Donald Trump: ‘Handlangers van Hitler’

Een docente van de Haagse Hogeschool is in opspraak geraakt, omdat zij tijdens een college ‘filosofeerde’ over het vermoorden van Thierry Baudet en Donald Trump. Ze maakte een vergelijking van de twee politici met Adolf Hitler en zijn handlangers, en suggereerde dat het wel eens moreel kan zijn deze mensen van het leven te beroven.

De Instagram-account Stop Links Nieuws heeft een schokkend filmpje gevonden, van een docente aan de Haagse Hogeschool. De vrouw schiet wel érg ver uit de bocht met hypothetische voorbeelden bij de vraag of het moreel juist kan zijn om mensen om zeep te helpen.

“Want als ik wél Hitler mag vermoorden,” stelt zij in een college dat wegens corona via internet werd uitgezonden naar de studenten toe, “waarom zou ik dan niet ook de handlanger van Hitler mogen vermoorden?” Daarna maakt de vrouw de overstap naar 2020: “Of misschien Trump op dit moment? Of Baudet?” Direct daarna lijkt de vrouw zich ineens te realiseren wat ze doet en krabbelt ze terug met een snelle “sorry” en eindigt haar ‘filosofische’ moordfantasieën met: “Dit wordt opgenomen. Ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg.”

Bij Forum voor Democratie zijn ze ondanks de wetenschappelijke achtergrond van partijleider Baudet echter niet zo te spreken over de vermeende filosofisch-verantwoorde moraliteit van het vermoorden van rechtse politici. De partij noemt het een “zieke moordfantasie” en zegt dat dit de “haat” is waarmee de partij te maken heeft: “Dit soort geweldsfantasieën zijn niet normaal en mogen ook nooit normaal worden.”