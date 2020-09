Kijk! Jeugdjournaal legt uit wat loos is met ‘moslimcultuur’: ‘In de islam schamen we ons heel erg!’

Wow, de Nederlandse jongelui werden gisteren daadwerkelijk een stukje wijzer gemaakt over de islam. Ze moesten wel goed opletten, bij dit interview met rapper Ashafar, want erg lang stond de kinder-NOS er dan weer niet bij stil…

Warempel! Bij het NOS Jeugdjournaal was gisteren daadwerkelijk een informatief klein stukje wetenswaardigheid over de islam op te luisteren. Je moest wel goed opletten, want na een aantal seconden was het weer weg, maar toch: een rapper legt kort uit wat een groot probleem is binnen wat hij de “moslimcultuur” noemt: die eindeloze schaamte. Iedereen moet zich constant afvragen wat anderen wel niet zouden denken van wat hij doet of zegt.

Bij deze rapper Ashafar heeft dat tot gevolg gehad dat hij heel lang niet z’n ouders heeft mogen vertellen wat hij daadwerkelijk uitspookt. Zelfs toen z’n vader een YouTube-link gezien had, bleef hij ontkennen – bang z’n familie te schande te maken. Pas toen Ashafar er écht niet meer omheen kon, besloot hij tot het vertellen van de waarheid over te gaan.

Daar hield het oneerlijke gebeuren echter niet op: z’n vader gaat regelmatig naar de moskee, waar hij de carrière van z’n zoon nog altijd geheim probeert te houden – want wat zouden die oude theedrinkende Mohammedanen er wel niet van vinden?

Ashafar sprak over z’n eigen ervaringen, maar heeft onbedoeld een ernstig manco van de islamitische cultuur blootgelegd: individualisme wordt afgestraft, alleen de groepsmening is relevant – en daaraan moet iedereen zich confirmeren.