Kijken! Thierry Baudet pakt referendumverdunnend D66 aan die internationale verdragen wil uitsluiten: ‘Rad voor ogen!’

In de Tweede Kamer heeft dan gisteren eindelijk de eerste lezing plaatsgevonden van de nieuwe referendumwet die door de SP wordt ingediend. Thierry Baudet (FVD) is warm voorstander, maar D66 probeert er nog snel een amendement doorheen te jassen om internationale verdragen uit te sluiten. Baudet is het daarmee niet eens en pakt de D66-woordvoerder, Joost Sneller, daarna dan ook stevig aan…

In de Tweede Kamer werd gisteren gedebatteerd over een wetsvoorstel van SP-Kamerlid Ronald van Raak om een bindend correctief referendum in te voeren. Van Raak ondernam die stappen nadat de coalitie, met D66 voorop, het raadgevende referendum na een paar jaar alweer afschafte. D66-referendumwoordvoerder Joost Sneller doet alsof hij het wetsvoorstel omarmt, maar FVD-voorman Thierry Baudet vertrouwt het niet.

Baudet zal zich herinneren hoe D66-coryfeeën Kajsa Ollongren en Rob Jetten de Referendumwet hielpen door de plee te spoelen, omdat de bevolking niet stemde wat de sociaal-liberale partijelite wilde. Het Oekraïneverdrag waarbij de uitkomst niet de kant van D66 oprolde, borrelt daarbij naar de oppervlakte

Daarom dient D66 een amendement in om te zorgen dat er nooit referenda kunnen worden aangevraagd over internationale verdragen. Naar eigen zeggen om “het draagvlak te vergroten,” maar Thierry Baudet nam daar gisteren in het debat geen genoegen mee. Hij vroeg zich af of D66 toch niet éigenlijk slechts referenda wil die alleen over “stoeptegels” en dergelijke mini-onderwerpen gaan. Want alle grote thema’s: klimaat, immigratie, EU-uitbreiding – gaan via verdragen en niet via wetsvoorstellen.

Sneller antwoordt dat het echt niet zo is, en sneert dat Baudet niet het gehele debat in de plenaire zaal zou hebben gezeten. Op zijn beurt pakt Baudet de D66’er aan op zijn toekomstige stemgedrag. Want wat gaat de partij van Jetten en Kaag doen, mocht dit amendement sneuvelen? Gaat D66 dan net als de vorige keer het referendum om zeep helpen? De partij draait de kiezer een “rad voor ogen,” besluit de FVD-voorman.

Op YouTube gooit de partij er echter nog wat stevigere teksten tegenaan. “D66 vindt bevolking te dom voor referenda,” schrijft de partij bij een video van de parlementaire schermutseling. “D66 verstopt zich, maar gaat wéér tegen referendum stemmen,” zo voorspelt de partij van Thierry Baudet ook alvast. “Joost Sneller (D66) weigert de kritische vragen van Thierry Baudet te beantwoorden,” vindt de partij ook en duidt nog even scherp wat in de ogen van FVD de verschillen zijn tussen de beide bewegingen: “D66 staat voor globalisme en technocratie,” vindt de partij. “FVD staat voor de traditionele natiestaat en democratie!”