Klimaatkerstman Frans Timmermans is “overtuigd” dat VS en China megalomaan EU-klimaatbeleid wel even gaan kopiëren

Als we onszelf nu maar uit de markt prijzen qua klimaatbeleid, dan gaan Amerika en China vanzelf Europa nadoen en ook verregaande klimaatmaatregelen nemen. Dat denkt EU-klimaattsaar Frans Timmermans, zegt hij in een interview met het NRC Handelsblad.

De Kerstman-lookalike in de Europese Commissie – PvdA’er Frans Timmermans – is weer eens ontzettend goed in grenzeloos dromen, zonder te beseffen hoe belachelijk onbetaalbaar het eigenlijk allemaal is dat hij voorstelt. In een interview met het NRC zegt de klimaatclown uit Brussel dat Europa “het eerste klimaatneutrale continent” ter wereld moet worden.

Met een dik EU-rapport zou onderbouwd worden hoe Europa de technische knowhow in huis heeft om dat klimaatneutrale Europa voor 2050 te realiseren. Mind you: dit komt dus van een man die niet kan voorkomen dat het geluid van een grasmaaiende buurman een videoconferentie met journalisten in het honderd stuurt. Maar ik bemoei niet.

Waarmee ik me wel bemoei, is het naïeve idee dat als je als EU maar genoeg belastinggeld tegen dat klimaatprobleem aankwakt, China en de VS ons vanzelf zullen naäpen:

“Natuurlijk zal niet iedereen het leuk vinden, maar uiteindelijk is de beweging richting CO2-neutraliteit een mondiale beweging. Zelfs in China denkt men nu na over een emissiehandelsysteem. Het gaat alleen niet in hetzelfde tempo overal gebeuren. De leiding nemen en dan corrigeren voor de effecten, dat is de juiste aanpak voor Europa. Anderen zullen volgen, daar ben ik van overtuigd.”

En zie je het al voor je? Trump en Xi Jinping die zeggen: nou, als Brussel dat doet, gaan wij het ook doen. Plunder de staatskas, klimaatwalhalla here we come! Heel geloofwaardig, nietwaar?