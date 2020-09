KOZP-kopman Jerry Afriyie verdedigt Akwasi-geweldtweets: ‘Nederland zegt: wij zijn racistisch, deal with it!’

Kick Out Zwarte Piet-voorman Jerry Afriyie verdedigt vandaag Akwasi en noemt de gewelddadige tweets die de rapper de wereld instuurde heel begrijpelijk. Afriyie legt ook uit hoe hij zélf tegen Nederland aankijkt: een land dat zogenaamd hardop roept racistisch te zijn en anderen oplegt daarmee te leven.

Het regent vandaag begrip voor de linkse geweldrapper Akwasi. Niet alleen kreeg hij van NPO-vehikel FunX een heuse award in de schoot geworpen, ook staan de kolommen van Het Parool vol met lovende teksten over de man die Zwarte Piet wel even op z’n bek ging trappen. De afzender is Jerry Afriyie, en hij legt uit dat het ongelofelijk begrijpelijk is dat Akwasi ging twitteren dat een moordaanslag op een kinderfiguur gepleegd zou moeten worden. Afriyie:

“Immers, hoe lang kun je je knie op de nek van een hele gemeenschap zetten en geen felle weerstand verwachten? Akwasi maakt zich samen met velen sterk voor de afschaffing van Zwarte Piet, een racistische en dehumaniserende karikatuur van zwarte mensen. Bijna honderd jaar kijkt de meerderheid van dit land weg of bagatelliseert men het probleem met kulargumenten (‘Het is traditie’) of cosmetische oplossingen (‘grijze piet’, die nog steeds blackface is).”

Ook meldt Afriyie dat hij de zienswijze van Akwasi deelde, of in ieder geval dat deed in de tijd voordat hij met z’n Kick Out Zwarte Piet-beweging begon:

“En wat in sommigen van ons huisde was woede, een terechte woede, voor al die shit die we moesten slikken, omdat we in ons land als tweederangsburgers behandeld worden. Er was geen lichtpunt, het lot van zwarte mensen kon Nederland niets schelen. Het werd niet met zoveel woorden gezegd, maar het kwam neer op: wij zijn racistisch, deal with it.”

Fijn zeg, zo’n column hadden we nu écht nodig: om uit te leggen dat dreigen met geweld eigenlijk helemaal niet zo erg is en soms gewoon moet, ofzo. Nee, zo komen we echt wel dichter bij dat vreedzamere en verdraagzamere Nederland hoor!