Lange stoet haatdragende linkse complotdenkers: ‘Baudet heeft veiligheidsincident Arnhem in scène gezet!’

Op social media regent het opmerkingen dat het veiligheidsincident waarvoor gisteren een FVD-bijeenkomst in Arnhem moest worden stilgelegd eigenlijk een soort toneelstukje was dat werd opgevoerd door Thierry Baudet en de zijnen om meer stemmen te winnen. Een uiterst kwalijke en ridicule suggestie, uiteraard, maar een oneindige stroom aan complotdenkers van linkse snit doet er desondanks gewoon aan mee.

Zoals inmiddels ruimschoots bekend werd een feestelijke aftrap door FVD van het nieuwe politieke seizoen in Arnhem gisteren verstoord door een zogeheten “veiligheidsissue.” De politie vertrouwde het niet, en legde het event met Baudet, Hiddema en andere partijprominenten stil. Dat kon even later toch weer doorgang vinden, nadat de dreiging loos alarm bleek.

Linksdraaiende lieden die dagdromen over Baudet de Kamer uit bonjouren waren toen natuurlijk teleurgesteld: geen ‘boontje komt om z’n loontje.’ Nou, dan maar roepen dat FVD dat incident gewoon verzonnen heeft. Social media staat er bol van.

Dat Baudet “zelf een anonieme waarschuwing eruit heeft gegooid“, of een “publiciteitsstuntje” wilde. Wellicht een “geregisseerde stunt“, of een “stunt om aandacht te genereren.” Alles is immers “een grote schreeuw om aandacht.” Het is immers allemaal deel van de FVD-strategie “om in spotlights te komen,” dus komt deze dreiging “uit de hoek van Baudet zelf.”

Of de progressieve lui gaan leuk doen dat Baudet heel hard “mama, mama” zou hebben geroepen en een “lafbek” is. Of dat hij “onder tafel kruipt.” Dat “opa Hiddema” een “windje van angst” zou hebben gelaten. Tot slot kan je natuurlijk ook nog hopen dat niet degenen die het FVD-evenement verstoorden, maar Thierry Baudet “eindelijk” zélf werd opgepakt op die “nazibijeenkomst” van hem.

En zo zouden we nog uren kunnen doorgaan: de niet-aflatende brei van linkse bagger over het FVD-incident gisteren is allemaal hetzelfde van toon: Baudet is laf en bang, de ophef is door FVD in scène gezet en de politie zou juist de FVD’ers moeten aanpakken. Zielige, haatdragende drab.

Hoe belachelijk het allemaal is, blijkt ook wel uit het feit dat zelfs erkend FVD-basher Chris Aalberts de suggesties over een ‘verzonnen’ incident naar het rijk der fabelen verwijst. “Allemaal fout,” aldus Aalberts in een Twitter-tirade over het idee dat de onveilige situatie bij de Forum-bijeenkomst nep zou zijn of zwaar overdreven voor politiek gewin. De man wijst erop dat groffe beschuldigingen zoals deze bewezen moeten worden, en anders helemaal niet geuit. Daarnaast hoeft niemand het leuk te vinden dat Baudets bijeenkomst werd stilgelegd.

Aalberts: “Als Baudet vandaag aan de beurt is, ben jij morgen aan de beurt. De mensen die vandaag FvD-bijeenkomsten hinderen, doen dat de volgende keer elders.” Dát mogen de verspreiders van linkse haatverzinsels goed in hun oren knopen.