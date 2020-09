Lekker bezig Rutte en De Jonge! Coronabesmettingen Nederland voor eerst in maanden door de 2000 per dag heen

Het kabinet heeft het coronavirus totaal niet onder controle, zo blijkt vandaag maar weer: sinds gisteren zijn er meer dan 2.200 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat is al in maanden niet meer zó hoog geweest. Later deze week zal in Nederland ook de 100.000e persoon besmet raken met het virus, zo is bovendien de verwachting.

Het gaat totaal – maar dan ook totaal – de verkeerde kant uit met het coronavirus in Nederland. Rutte staat lekker stoer te doen met zijn voetbalsupporters moeten ‘gewoon’ hun ‘bek houden’ en Hugo de Jonge vindt het nog altijd interessanter om lekker belangrijk te doen in het Engels. Maar terwijl de VVD’er en de CDA’er met hun Kukident-glimlachjes en hun straattaal proberen Nederland te verleiden voor de aankomende Kamerverkiezingen, gaat het in datzelfde Nederland gigantisch mis.

Zoals Arjen Lubach gisteravond al betoogde deugt het Nederlandse testbeleid van geen kant, en de pijnlijke gevolgen van dat gepruts met coronatests vertaalt zich nu in ronduit rampzalige cijfers. Want voor het eerst sinds begin juni zijn er weer duizenden besmettingen per dag. De tweede golf is zo’n beetje nu wel een feit, mogen we ondertussen best stellen:

“Het aantal gemelde besmettingen blijft stijgen en er zijn meer coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Het RIVM meldt vandaag 2.217 besmettingen, gisteren waren dit er 1.844. Dat is het hoogste aantal sinds begin juni, toen het aantal tests sterk werd opgevoerd. Er zijn 26 mensen in het ziekenhuis opgenomen en twee mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus.”

Inmiddels is duidelijk dat deze hink-stap-springende giechel-crisismanagers ons land niet naar het coronavrije walhalla gaan leiden. Wellicht dat we die verkiezingen maar eens dit najaar moeten gaan houden, en niet pas in maart, om snel over te kunnen gaan op leiders die wél van aanpakken weten? Het is maar een ideetje hoor.