‘Locktober’ is grote financiële ramp: maatregelen tweede coronagolf maken gehakt van de economie

Nu Nederland opnieuw in een halve lockdown terechtkomt gaat de economie flinke klappen krijgen. De economie dreigt “kapot” te gaan, waarschuwen experts en hoogleraren.

De persconferentie van de premier met strengere maatregelen zal vrij weinig mensen echt verbaasd hebben. Toch is het van belang te benadrukken dat ze een zware economische wissel op Nederland gaan trekken. Experts waarschuwen daarvoor, zoals de Tilburgse hoogleraar bankieren en financiën Harold Benink. Hij heeft het over een sluimerende noodzaak om het virus er min of meer onder te houden, want anders gaat er van economisch herstel niets terechtkomen dit jaar. De aankomende maand kunnen we in ieder geval al afschrijven. Benink noemt het een “grauwsluier“:

“Er komt nu weer een soort grauwsluier over het land, mensen zullen ook minder uitgeven in winkels, ondernemers met investeringsplannen zullen die misschien uitstellen. […] Je zult zien dat er meer faillissementen en ontslagen komen. Bedrijven in de horeca en de detailhandel die tijdens de eerste golf op hun reserves inteerden, bereiken nu de bodem. De Nederlandse economie kan een stootje hebben, dat klopt, maar dit soort nieuwe maatregelen is natuurlijk ongelofelijk kostbaar. We moeten nu echt zorgen dat we het onder controle krijgen met elkaar, anders maken we onze economie kapot.”

Marieke Blom, de hoofdeconome van ING Nederland, noemt wat sectoren op die het zwaar zullen krijgen: de horeca en de detailhandel, en dan met name modezaken. Hen staat het water al aan de lippen na de eerste golf van afgelopen maart en april. Kunnen zij die tweede klap opvangen?

Al met al ziet het er economisch slecht uit voor Nederland. Maar alle experts zijn het wel over één ding eens: deze halfzachte lockdown is uiteindelijk de juiste maatregel als dit dan betekent dat dat vermadelijde virus onderdrukt kan worden. Maar of dát doel bereikt gaat worden, weten we pas over enkele weken. In de tussentijd vindt de economische schade al elke dag plaats.