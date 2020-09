LOL! Baudet en Wilders vernederen incompetente De Jonge met medelijdenmotie: ‘Begrip als hij stokje overdraagt!’

De vernedering voor coronaclown Hugo de Jonge was gisteren in het Kamerdebat redelijk compleet. Fractievoorzitters Thierry Baudet (FVD) en Geert Wilders (PVV) kwamen zelfs met een motie om de vice-premier de gelegenheid te geven zelf af te treden. “We hebben er alle begrip voor als je opstapt beste Hugo,” schreven ze.

Het was, zoals we vanochtend ook al rapporteerden, gisteren geen bijster goede avond voor minister Hugo de Jonge (CDA). Ieder Kamerlid en z’n moeder uitte kritiek op de minister, omdat er vanwege zijn geblunder nog altijd onvoldoende testcapaciteit voor COVID19 is in Nederland. PvdA-leider Asscher merkte op dat de Kamer de fervente glimschoenenfan “onder curatele” heeft gesteld.

Ook vanuit de hoek van PVV en FVD werd De Jonge flink vernederd. De twee dienden niet eens een motie van afkeuring of wantrouwen in, maar maakten de afgang compleet door medelijden met de incompetente bewindsman te veinzen.

In een motie van de hand van partijleiders Geert Wilders en Thierry Baudet werd gesteld dat allerlei vormen van corona-onderzoek bij De Jonge “een grote puinhoop” zijn en dat Nederland behoefte heeft aan een capabele minister van Volksgezondheid om die rommel op te ruimen. De motie werd afgesloten met een bemoederende suggestie om op stappen. Als Hugo de Jonge “het niet aankan, het teveel wordt of het niet meer ziet zitten om deze problemen aan te pakken,” aldus Wilders en Baudet: “er alle begrip voor is als het stokje wordt overgedragen aan een ander.”

Op social media halen de twee nogmaals uit: “We hebben er alle begrip voor als je opstapt beste Hugo.”

De motie is nog niet in stemming gebracht – dat zal volgende week dinsdag gebeuren. De verwachting is echter dat de coalitie en bevriende oppositiepartijen de minister voorlopig nog even een afgang zullen besparen en hem nog wat later doormodderen.