LOL! Sylvana’s verkiezingsprogramma uitgelekt: zwarte piet vervolgd, menstruatieverlof en “Decolonial Green Deal”

Eindelijk is het dan verschenen! Het (concept-)verkiezingsprogramma van Sylvana Simons’ partij BIJ1, waarmee de beweging in maart 2021 de Tweede Kamer wil bestormen. Wij lazen het voor u door en lichtten alvast de meest knettergekke passages eruit. Komt-ie!

We verbieden en ontbinden organisaties en platforms waar racistisch ideeëngoed verspreid en uitgewisseld wordt.

Ja, op de eerste pagina met beleidsvoorstellen wordt meteen de vrijheid van meningsuiting afgeschaft. Alleen wat de BIJ1-politie nog deugdelijke teksten vindt, mag gepubliceerd worden. De rest wordt door de overheid gebrandmerkt als ‘racisme’ en van het internet gesodemieterd.

Blackfacing, zoals zwarte piet, wordt verboden in de openbare ruimte.

Ook al zo’n leuke: voorstanders van zwarte piet krijgen een trap na doordat ze door een BIJ1-politie vervolgd gaan worden voor het spelen van fictieve karakters.

We stellen een eerlijke definitie van antisemitisme op, zodat klassiek-nazistische complot-theorieën over ‘rijke Joden’, ‘omvolking’ en ‘cultuurmarxisme’ adequaat kunnen worden aangepakt.

Ook al zo’n fijne: even in een bijzinnetje Thierry Baudet antisemitisme in de schoenen schuiven en oproepen hem daarvoor aan te pakken. We see you!

We stellen een menstruatieverlof in.

Het geld klotst de werkgevers tegen de plinten en dus moeten ze vrouwen een tot vijf dagen betaald thuis laten zitten. Per maand.

We willen klimaatrechtvaardigheid, waarbij we de rol van westerse machtssystemen erkennen, daarvoor verantwoordelijkheid nemen en de sterkste schouders de zwaarste lasten laten dragen: een Decolonial Green Deal.

De ‘Green Deal’ van Frans Timmermans en de ‘Green New Deal’ van Alexandria Ocasio-Cortez waren al bezet, dus dan maar een Decolonial Green Deal.

Het kraakverbod wordt opgeheven.

Top tijd: je mag weer woningen gaan pikken en slopen als je geen zin hebt om huur te betalen.

Er komen trainingen om leraren bewust te maken van hun (onbewuste) vooroordelen, houding en verwachtingspatronen en er worden protocollen ontwikkeld om racisme, seksisme en discriminatie op grond van seksuele geaardheid te bestrijden.

Leraren zijn stiekeme racisten en moeten op training om minder discriminerend te worden. Lekkere middelvinger naar iedereen die in het onderwijs werkt.

Mensen die zwanger zijn en gaan bevallen hebben altijd het recht om zelf beslissingen te nemen over wat er met hun lichaam gebeurt. Er is geen afgedwongen zorg meer, en er komt respect voor autonomie en zeggenschap voor, tijdens en na de bevalling.

Eerlijk toegegeven: op zich weinig mis met dit plan. Alleen keihard aan het ROFL’en om de term “mensen die zwanger” kunnen worden. Weet je, ooit hadden we daar een heel handig woord voor. Het begint met een v en eindigt op rouwen. Ooit van gehoord?

Euthanasie wordt ook beschikbaar gesteld voor kinderen onder de twaalf jaar.

Ja joh, laat minderjarigen besluiten dat ze er een einde aan kunnen maken. Fantastisch plan!

Dieren zijn er niet voor het vermaak van mensen. Dierentuinen en aquaria worden omgevormd tot (tijdelijke) opvang voor dieren die zich (nog) niet staande kunnen houden in hun oorspronkelijke leefgebied.

Dierentuinen moeten dicht, ondanks dat dieren daar geen enkel last van hebben. Genieten van de wonderen van de natuur MAG NIET!

Nederland sluit alle detentiecentra voor asielzoekers en stopt met alle deportaties.

We zullen het de Hotel California-wet gaan noemen. Iedereen die Nederland binnenkomt mag altijd blijven zolang hij maar wil. Waarom ook niet, toch? Wij betalen wel!

Gevangenisstraffen worden een uiterst middel. We delen voortaan eerder taakstraffen uit. Vervroegde vrijlating blijft daarnaast mogelijk. We versoepelen de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

Criminelen klappen in hun handjes: blij, blij, blij. Voor wie doet BIJ1 dit eigenlijk?

Nederland trekt zich terug uit de imperialistische NAVO en neemt niet meer deel aan NAVO-oorlogen.

Ook al zo’n topplan: we zeggen gewoon onze nationale veiligheidsverzekering op. Echt héél slim!

Dat was ‘m dan, die bloemlezing in 83 pagina’s BIJ1-verkiezingsprogramma. Er staat nog genoeg andere gekkigheid in, maar dit waren de hoofdpunten. Wie nog even alles rustig voor zichzelf wil nalezen: dat kan! Het gehele verkiezingsprogramma is hierrr te vinden.