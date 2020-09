LOL-video! Hans Teeuwen pakt ‘Sinterklaas-dichter’ Jerry Afriyie aan: ‘Wees lief, niet hinten naar geweld, kusjes!’

Cabaretier Hans Teeuwen heeft van zich laten horen, nadat hij ook in Het Parool las dat Zwarte Piet-hater Jerry Afriyie een verholen dreiging met geweld plaatste. “Wees lief,” aldus de grappenmaker die ook het niveau van Afriyies rijmelarij op de hak nam.

Op zijn Facebook-pagina heeft komiek Hans Teeuwen vanmiddag hard uitgehaald naar Jerry Afriyie, die in Het Parool schreef dat hij het heel goed begrijpt dat mensen bereid zijn geweld te gebruiken als Zwarte Piet ze niet bevalt. “Als ik Zwarte Piet tegenkom, sla ik hem knock-out,” schreef Afriyie: “Als nog een witte persoon mij racistisch bejegent, eindigt die in het AMC.”

Teeuwen was niet gecharmeerd van die teksten, en vroeg zich hardop af waarom een zelfbenoemde dichter als de KOZP-aanvoerder zulke teksten nu nodig heeft: “Je bent toch een dichter?” Om er vervolgens wel aan toe te voegen dat de man niet verder komt dan het niveau “Sint zat eens te denken wat hij Truus moest schenken,” wat dan wel weer ironisch is gezien het feit dat Afriyie nu juist een deel van het Sinterklaasfeest wil amputeren.

De cabaretier zegt getwijfeld te hebben of hij dit filmpje wel moest maken, want eerder viel hij ook al Afriyies anti-Pietbondgenoot Akwasi aan. Straks werd hem nog racisme verweten. Maar Teeuwen besloot toch tot het opnemen van de video: huidskleur is even irrelevant als haarkleur.

De video moet niet worden uitgelegd als steun voor Zwarte Piet, besluit de cabaretier tot slot. Want “ja, dat wordt toch een beetje lastig op het moment dat Edwin Wagensveld z’n kop zwart gaat schminken,” verwijzend naar het Pegida-eenmanslegertje dat regelmatig de boel komt opnaaien bij moskeeën.

Kortom: al met al weer een geniale Hans Teeuwen-rant. Kijken wordt aangeraden!