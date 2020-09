LOLOL! Transitieprofessor Jan Rotmans lukt het niet om eigen huis gasvrij te maken: ‘Al voor ton aan verspijkerd!’

De man die heel hard roept dat we allemaal in gasvrije huizen moeten gaan wonen, blijkt zelf in een pand te wonen dat hij niet gasvrij weet te maken. De hoogste tijd om vraagtekens te zetten bij dit véél te ambitieuze plan, dus.

Op termijn moet heel Nederland van het gas af – dat is de conclusie die de welbekende klimaattafels trokken deze kabinetsperiode. Sommige gemeentes willen het beste jongetje (m/v) van de klas zijn en gaan er nog harder in dan Rutte met z’n maatjes Nijpels en Samsom. Sommige gemeentes zoals Amsterdam, inderdaad. Daar willen ze de grachtengordel gasvrij maken.

Maar hoe onmogelijk dat is, bleek wel toen hoogleraar transitiekunde – die vooraan loopt in de de strijd tegen gasaansluitingen van Nederlanders – in de gemeenteraad zelf moest toegeven dat het niet altijd mogelijk is. Het stulpje van de professor blijkt namelijk totaal niet van het gas te halen te zijn, zo moest hij met het schaamrood op z’n kaken toegeven:

“Ondanks torenhoge investeringen die Rotmans al heeft gedaan in zijn oude huis om het bijvoorbeeld beter te isoleren, lukt het hem niet de klimaatgevaarlijke gaskraan dicht te draaien. „Ik heb er al voor honderdduizend euro aan verspijkerd. De beste experts van Nederland zijn langs geweest. Maar ik krijg mijn woning niet aardgasvrij”, aldus Rotmans.”

Pijnlijk dat zoiets honderdduizend euro heeft gekost, maar desondanks mogen we het toch wel een vorm van hypocrisie noemen. FVD-raadslid Kevin Kreuger was er dan ook als de kippen bij om uit te leggen dat Rotmans niet in een unieke situatie zit: vele huizen kán je gewoon niet zomaar van het gas halen. Zo simpel ligt dat nu eenmaal:

“Dit is precies dezelfde situatie die geldt voor de hele Amsterdamse grachtengordel. Het zijn historische panden die met geen mogelijkheid geschikt zijn te maken voor een warmtepomp. Dat de GroenLinks-fractie juist daar wil beginnen met het aardgasvrij maken van de stad is absurd. Als je het al zou willen, moet je die oude huizen als laatste aanpakken.”

Laat Nederland dát maar eens in de oren knopen.